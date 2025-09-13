El escándalo por la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúa sumando capítulos. Esta vez, el nombre del actor colombiano George Slebi salió a la luz tras la difusión de un programa digital que lo señala como el presunto protagonista de una relación extramatrimonial con la ex Miss Mundo, ocurrida años atrás.

Si bien ninguno de los involucrados ha confirmado ni negado esta versión, las coincidencias con la descripción hecha en el podcast “Chimi churri” han sido suficientes para colocarlo en el centro de la polémica. A continuación, te contamos quién es este personaje que se suma a la polémica que rodea a la conductora de televisión.

¿QUIÉN ES GEORGE SLEBI?

George Slebi nació el 23 de febrero de 1982 en Barranquilla, Colombia, y posee una trayectoria diversa que combina actuación, modelaje y formación académica. Aunque inicialmente cursó estudios de Ingeniería Industrial y Psicología, finalmente decidió dedicarse a la actuación, profesión en la que se preparó en Buenos Aires y Londres. Además, ha reforzado su perfil con capacitaciones en coaching ontológico y logoterapéutico.

Su primera aparición en el mundo del entretenimiento fue en el reality “Protagonistas de novela”, lo que abrió las puertas para su participación en distintas producciones televisivas. Entre ellas destacan “Leandro”, “Diomedes, el cacique de la junta”, “La venganza de Analía” y “Te volveré a encontrar”, esta última estrenada en 2020 por América Televisión. En dicha telenovela, compartió escenas con Maju Mantilla, quien debutaba como actriz, interpretando un romance clandestino en la ficción, según recuerda el diario La República.

¿POR QUÉ SE LE VINCULA CON MAJU MANTILLA?

El origen de la especulación parte de las declaraciones de Verónica Alcántara, productora del pódcast “Chimi churri”. Ella aseguró que Gustavo Salcedo, esposo de Maju, le habría confesado que su pareja le fue infiel con un actor colombiano durante la etapa en la que trabajaba en una producción televisiva. En un inicio se pensó que se trataba de un actor argentino, pero posteriormente se aclaró que era colombiano.

La descripción encajó con George Slebi, ya que él fue quien acompañó a Mantilla en la novela “Te volveré a encontrar”, donde ambos interpretaron a personajes que vivían un amor prohibido en pantalla. Aunque el nombre del artista nunca fue mencionado directamente, las coincidencias llevaron a que las miradas se posen sobre él como posible protagonista de esta historia.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL FIN DEL MATRIMONIO DE MAJU MANTILLA Y GUSTAVO SALCEDO?

El matrimonio entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo comenzó en 2012 y fruto de esa unión nacieron dos hijos. A pesar de que Salcedo fue visto en 2023 ingresando al hotel Westin de San Isidro con una mujer llamada Mariana de la Vega, este escándalo no fue la causa de su separación. De hecho, la pareja continuó su vida con normalidad tras el incidente.

Sin embargo, tras más de una década juntos, el empresario anunció públicamente el 20 de agosto de 2025 que habían iniciado un proceso de divorcio. Si bien todo parecía que la ruptura se iba a dar de forma pacífica, las tensiones crecieron cuando se hicieron públicas acusaciones contra Maju.

El quiebre se atribuye principalmente a los señalamientos de una presunta relación extramatrimonial de la conductora con Christian Rodríguez Portugal, productor del programa que ella conduce en Latina TV. Frente a las críticas, Maju negó cualquier vínculo sentimental con él y pidió a su expareja que mantuviera la discreción: “Esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”, declaró de manera tajante.