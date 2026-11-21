La cuenta regresiva para conocer a la nueva Miss Universo ya comenzó y Perú tendrá como representante a Luren Márquez, una modelo cuya carrera combina experiencia en televisión, formación académica, moda y proyectos para promover el talento peruano en el extranjero. Sin embargo, detrás de su participación también existe una historia personal marcada por la pérdida de su padre, su vínculo con la fe y episodios polémicos que pusieron en duda su continuidad como reina nacional. Actualmente, busca destacar entre las candidatas del Miss Universo 2026 y llevar el nombre del Perú a lo más alto. ¿Cuál ha sido el camino que la llevó hasta este escenario? Conoce quién es Luren Márquez, cuántos años tiene, qué estudió y qué marcó su camino hasta convertirse en Miss Perú 2026.

¿QUIÉN ES LUREN MÁRQUEZ Y QUÉ ESTUDIÓ LA REPRESENTANTE PERUANA?

Luren Márquez nació en Ica y tiene 27 años. En 2021 se trasladó sola a Miami, después de la muerte de su padre y en medio de la incertidumbre de la pandemia.

Estudió Administración de Empresas y, tras mudarse a Estados Unidos, convalidó su formación. Luego continuó sus estudios de Comunicaciones en la Universidad Internacional de Florida (FIU). En paralelo, ingresó a la televisión hispana como conductora y comentarista.

También desarrolló iniciativas en el sector de la moda. Mediante Moda Perú USA promovió el trabajo de diseñadores nacionales. Estos pasos precedieron a su elección como Miss Perú 2026.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE SU NOMBRE CON EL SEÑOR DE LUREN?

El nombre de Luren tiene un origen familiar ligado al Señor de Luren, patrono de Ica. Según contó el periodista Luis F. Sánchez, de Diario Las Américas, su madre enfrentó complicaciones durante el embarazo y pidió protección al santo. Luego del nacimiento de su hija, decidió llamarla Luren como agradecimiento.

La modelo conserva ese vínculo con sus raíces. Antes de viajar a Puerto Rico, donde se desarrolla el certamen, recibió una despedida en Ica, que incluyó una misa, reuniones con autoridades y una visita a una casa de acogida relacionada con el Señor de Luren. Márquez calificó esos días como emotivos por las muestras de afecto de sus coterráneos, según informa La República.

¿CÓMO LLEGÓ AL MISS UNIVERSO 2026 Y CUÁNDO SERÁ LA FINAL?

Su recorrido en los concursos tuvo un momento difícil. Después de quedar como primera finalista del Miss Perú 2024, fue designada para representar al país en el Miss Universo 2026. Sin embargo, en agosto se anunció su destitución por “incumplimiento de normas” y otros alegatos. La decisión se revirtió días después, tras las disculpas públicas que ofreció a Jessica Newton y a la organización. Márquez retomó entonces sus actividades como reina y continuó preparándose.

La final se realizará el próximo 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. En Latinoamérica podrá seguirse por Telemundo Internacional y Universal+. En Perú, la gala comenzará a las 8.00 p. m.

La gala reunirá candidatas de distintos países y atraerá a seguidores del certamen, mientras la representante nacional buscará destacar en el escenario internacional.

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