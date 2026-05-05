Raiza Martínez fue identificada como la mujer vinculada al futbolista peruano Pedro Aquino, en medio de un episodio que generó amplia repercusión mediática. El hecho cobró mayor notoriedad debido a que el deportista mantenía una relación de aproximadamente 12 años con su esposa, Katherine Fernández. La situación no solo se hizo pública a raíz de la difusión de imágenes en televisión, sino también porque la propia modelo optó por compartir detalles sobre su cercanía con el jugador, lo que intensificó la controversia en torno al caso. Las grabaciones difundidas por el programa Magaly TV, la firme muestran al exseleccionado peruano llegando en horas de la mañana al inmueble de la joven. Las imágenes, presentadas como parte de un informe televisivo, apuntan a un encuentro que habría ocurrido en privado y que alimenta la polémica. En esta nota te contaremos mucho más sobre ella.

¿Quién es realmente ‘La Chocolatita’? La mujer detrás del escándalo con Pedro Aquino

Raiza Martínez, además de su vínculo mediático con el futbolista Pedro Aquino, también ha sido relacionada socialmente con la actriz y figura mediática Xoana González.

En medio de este contexto, Martínez vuelve a colocarse en el foco de la prensa de espectáculos tras ser mencionada en el reciente ampay, lo que la posiciona nuevamente como protagonista de la atención mediática. Raiza se ha hecho conocida en redes sociales por la difusión de material dirigido a público adulto, lo que le ha permitido ganar presencia en el entorno digital y atraer atención mediática.

¿Qué más se sabe de Raiza Martínez?

En 2024, el nombre de Raiza Martínez ya había circulado en el ámbito del entretenimiento tras ser abordado en el programa Magaly TV, la firme. En esa emisión, la modelo brindó su versión sobre una serie de intercambios digitales con el actor Julián Zucchi.

Según su relato en aquel momento, el artista mostraba interacción constante con sus publicaciones en redes sociales y habría mostrado interés en coordinar reuniones a solas, un episodio que también generó atención en la prensa de espectáculos.

El lujoso regalo que recibió Magaly Medina por parte de su esposo en su cumpleaños

Hace unos días, a través de sus redes sociales, Magaly Medina contó que se fue de viaje a Estados Unidos para asistir a la graduación de la hija de Alfredo Zambrano, quien finalizó sus estudios en la reconocida Northeastern University. Así, en medio del onomástico de su esposo, la popular ‘Urraca’ brindó una entrevista a Trome para revelar que ambos viajaron a México para celebrar sus 54 años este sábado 2 de mayo. De acuerdo con la conductora de televisión, este viaje no se trató de unas vacaciones habituales, ya que optó por acompañar a su pareja en uno de los momentos más importantes de su vida: ver graduarse a su hija en Boston, así como asistir a una corrida de toros en Aguascalientes.

Asimismo, Medina no dudó en revelar que le regaló al notario un costoso abrigo de fino material, el cual fue entregado con anticipación debido a la ceremonia en la que participaba Silvana Zambrano. “No son vacaciones. Decidí acompañar a mi esposo a la graduación de su hija, ¿cómo podía perdérmelo? Además, él eligió celebrar su cumpleaños junto a sus amigos en Aguascalientes, donde veríamos a Andrés Roca Rey, nuestro torero que tuvo un percance en la Feria de Sevilla y ya no podrá venir. Igual decidimos viajar porque yo no conocía Guadalajara. Ya le di su regalo adelantado, un abrigo de vicuña y cashmere que llevó a la graduación de su hija. ¿El viaje? No, mi esposo es quien siempre regala los viajes. Aún tengo pendiente otro regalo”, dijo.