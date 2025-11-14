En los últimos días, Mávila Huertas se encuentra una vez más acaparando la atención de los medios de comunicación y los seguidores, y no precisamente por algún proyecto profesional, sino por confirmar que retomó su relación con el escritor Roberto Reátegui. Aunque el productor peruano contrajo matrimonio con Mónica Delta y tuvo dos hijos, siempre mantuvo un vínculo cercano con diversas figuras del periodismo nacional. De hecho, Delta contó en su momento que Magaly Medina tuvo la “gentileza” de avisarle sobre algunas imágenes donde se le veía a su esposo junto a Huertas, asegurando que ya se encontraban separados. Por ello, después de varios años, el nombre de Reátegui volvió a sonar en la palestra pública tras su reconciliación con la periodista de ATV. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉN ES ROBERTO REÁTEGUI, PAREJA DE LA PERIODISTA MÁVILA HUERTAS?

Luego de que Mávila Huertas confirmara que retomó su relación con Roberto Reátegui, muchos seguidores tienen la curiosidad por conocer un poco más sobre la trayectoria del escritor. Reátegui nació en 1959 en la ciudad de Lima, y desde muy pequeño siempre tuvo una gran pasión por el mundo de la literatura. Esto le dio la oportunidad de escribir destacadas obras, como “Siete pelícanos”, “Retro”, “Diva” y “El fantasma del Amazonas”, en la que combina hechos históricos, ficción y realidad nacional. Así, también tuvo la oportunidad de trabajar en el ámbito periodístico, pues fue productor de América Noticias y programas informativos.

Durante su labor periodística, el literato pudo conocer a Huertas, iniciando una relación formal en el 2002. Después de un largo tiempo, exactamente en 2009, ambos contrajeron matrimonio y, durante los años siguientes, compartieron diversos proyectos tanto personales como profesionales, hasta su separación cuatro años más tarde. Sin embargo, en una nueva etapa de su vida, tras más de diez largos años la pareja decidió retomar su relación. Y es que, la periodista de ATV confirmó la reconciliación en una entrevista televisiva para “Magaly TV La Firme”, en la que expresó que atraviesa una etapa de tranquilidad y felicidad junto al escritor.

¿POR QUÉ MÁVILA HUERTAS HABÍA TERMINADO SU RELACIÓN CON ROBERTO REÁTEGUI?

Durante una entrevista que tuvo con Magaly Medina hace unos meses, Mávila Huertas no desaprovechó el momento para tocar el tema de la separación que tuvo con el escritor Roberto Reátegui. Según la conductora de noticias, sentía que su vida estaba avanzando por otro rumbo y que ambos se encontraban en momentos distintos, por lo que le dolió mucho alejarse de él.

“La relación era muy sólida pero creo que llegó un momento en el que estábamos fuera de sincronía. Él ya tenía hijos y yo no, entonces sentía que mi reloj biológico se estaba acelerando; fueron momentos diferentes. Cuando ya estábamos afianzados, nos falló la comunicación y esa actitud de que no quiera tener hijos, me dolió. Y me alejé de él”, reveló la conductora de ‘Ocurre Ahora’.

