El pasado miércoles 24 de septiembre, el mundo del espectáculo argentino se remeció luego de que el conductor Marcelo Tinelli confirmara en su programa ‘Estamos de Paso’ que su relación con Milett Figueroa llegó a su fin, aclarando que todo ocurrió en buenos términos. Sin embargo, la noticia no quedó ahí: rápidamente comenzaron a circular versiones que apuntan a la aparición de una tercera persona.

El nombre que ha sonado con fuerza es el de Sabrina Rojas, modelo y presentadora argentina de larga trayectoria. Su vida personal y profesional quedó nuevamente en el centro de la atención mediática, avivando las especulaciones en torno a este quiebre sentimental. A continuación, te contamos quién es esta figura que aparece en escena.

¿QUIÉN ES SABRINA ROJAS?

Sabrina Rojas nació en Mendoza el 1 de mayo de 1980 y actualmente tiene 45 años. Se ha hecho un nombre en el mundo del espectáculo gracias a una carrera que inició en la publicidad y que la llevó, siendo muy joven, a participar en la televisión como promotora en el recordado programa ‘Videomatch’. Posteriormente, su popularidad creció con su participación en el concurso ‘Bailando por un Sueño’, donde compitió en dos temporadas, 2010 y 2016.

Además de desempeñarse como modelo y conductora, ha sumado papeles en ficciones como ‘Lo de Bilardo’ y ‘Love For You’, lo que amplió su reconocimiento en la pantalla.

Rojas también es madre de dos hijos, Esperanza y Fausto, fruto de su relación con el actor Luciano Castro, con quien contrajo matrimonio en 2016. Aunque esa unión terminó, ambos continúan vinculados por la crianza de sus pequeños.

En redes sociales, su presencia es destacada: cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram, donde combina publicaciones personales con proyectos profesionales y suele interactuar de manera cercana con su audiencia, según informa Infobae.

¿POR QUÉ SE LE VINCULA A SABRINA ROJAS CON MARCELO TINELLI?

En los últimos días, Rojas fue señalada como la supuesta “tercera en discordia” en la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. La hipótesis tomó fuerza luego de que el periodista Ángel de Brito hiciera referencia a su nombre, comentario que también fue retomado por Agus Rey en una entrevista con Magaly Medina. Aunque no existe ninguna confirmación oficial, el tema ha generado revuelo tanto en los medios como en redes sociales.

No es la primera vez que Rojas se ve envuelta en rumores sentimentales. Previamente se la relacionó con el actor Facundo Pieres, algo que ella misma negó categóricamente en el programa ‘Los Profesionales de Siempre’. “No lo conozco, no me interesa el polo”, señaló, añadiendo que saludar personas en lugares públicos no significa un vínculo afectivo.

¿CÓMO TERMINÓ EL ROMANCE ENTRE MARCELO TINELLI Y MILETT FIGUEROA?

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegó a su fin tras dos años. Según explicó el propio conductor, se trató de un cierre positivo: “La quiero mucho, la amo mucho, pasé dos años hermosos”, comentó en su espacio digital.

Si bien Tinelli aclaró que la ruptura ocurrió de forma cordial, la atención mediática se desplazó rápidamente hacia posibles causas externas. La presencia del nombre de Sabrina Rojas en estas versiones reforzó la idea de que su figura podría haber influido en este desenlace, aunque hasta el momento no hay pruebas que lo confirmen.