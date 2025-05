Magaly Medina arremetió contra Francisco Bazán luego de revelar que el exfutbolista y conductor de televisión se habría juntado con Jefferson Farfán. Según la presentadora, ‘Paco’ —a quien se refirió como su “exahijado”— estaría intentando concretar una entrevista con la ‘Foquita’ para su podcast. A propósito de ello, la periodista reveló quién unió al exdelantero con el exUniversitario.

“El que me llama madrina y ha sido mi sobón, se fue envuelto en papel de regalo a reunirse con Farfán. El alcahuete fue Roberto Martínez en la casa de Farfán. Por eso Paco ha cambiado su interpretación de todo lo que dice Farfán y Cueva. Ahora está del otro lado”, empezó diciendo Medina en ‘Magaly TV La Firme’.

Asimismo, la reportera prosiguió criticando la actitud de ‘Paco’. “Paco ahora se alucina galáctico, pensé que Paco era un tipo con dignidad y amor propio y no para que se vaya a arrastrar como si fuera un felpudo en la casa de Farfán. Qué pena enterarse de estas cosas”.

Medina no dejó pasar la oportunidad para señalar que Bazán y Farfán se han convertido en buenos amigos, una situación que le genera sorpresa. “Te nos caíste. Qué feo papel. Me avergüenzo de ti. Ahora cualquier hijo de vecino quiere que sea su madrina”.

Qué más dijo Magaly sobre ‘Paco’ Bazán

La conductora fue tajante al referirse a su relación con Paco Bazán, asegurando que ya no lo considera su ahijado y descartando cualquier posibilidad de retomar la amistad que en algún momento los unió. Durante su programa, la presentadora dejó claro que el vínculo entre ambos está completamente roto y que no existe intención de reconciliación.

“De todas maneras expulsado de estas canchas hace ratón. A mí me va y me viene. Puedes ser amigo de quien quieras, pero debes ser consecuente con la imagen que has vendido, una imagen de crítico a Farfán”, finalizó así la popular ‘Urraca’.

Paco Bazán fue duramente criticado por Magaly Medina.

Qué más debes saber sobre ‘Paco’ Bazán

‘Paco’ Bazán es un exfutbolista peruano que se desempeñó como arquero en varios clubes locales, entre ellos Universitario de Deportes, donde alcanzó notoriedad. Tras su retiro del deporte profesional, dio un giro a su carrera y se abrió paso en los medios de comunicación, convirtiéndose en comentarista deportivo y, más recientemente, en conductor de programas de televisión y creador de contenido digital.

En los últimos años, Bazán ha ganado visibilidad por su estilo frontal y polémico, tanto en sus intervenciones televisivas como en su pódcast, donde suele abordar temas deportivos y de actualidad con un enfoque personal. Su presencia mediática también ha estado marcada por enfrentamientos con figuras del espectáculo y el deporte, lo que lo ha mantenido frecuentemente en el ojo público.