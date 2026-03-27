Por Redacción EC

Tras más de una semana, la farándula peruana sigue remecida por la ‘bomba’ que lanzó Magaly Medina en su programa, en la que expone a Mario Irivarren y Said Palao en un yate de fiesta en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Aunque, lo que más llamó la atención del público fue que ambos personajes públicos no se encontraban con sus respectivas parejas, sino con bellas modelos argentinas que les bailaban al ritmo de la música y bebidas alcohólicas. Esto generó la molestia de los seguidores, ya que hace casi un año el ‘Samurái’ contrajo matrimonio con Alejandra Baigorria, mientras que Onelia Molina le había dado una segunda oportunidad a la ‘Calavera coqueta’ luego de que este preguntara por su expareja Vania Bludau delante de ella. Así, en medio de la polémica, la popular ‘Urraca’ continúa revelando más pruebas y detalles sobre la celebración de los modelos en tierras argentinas, lo que la llevó a revelar más detalles sobre un personaje que hasta el momento había pasado desapercibido en esta historia. En la siguiente nota, te contamos todos los pormenores.