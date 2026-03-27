Tras más de una semana, la farándula peruana sigue remecida por la ‘bomba’ que lanzó Magaly Medina en su programa, en la que expone a Mario Irivarren y Said Palao en un yate de fiesta en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Aunque, lo que más llamó la atención del público fue que ambos personajes públicos no se encontraban con sus respectivas parejas, sino con bellas modelos argentinas que les bailaban al ritmo de la música y bebidas alcohólicas. Esto generó la molestia de los seguidores, ya que hace casi un año el ‘Samurái’ contrajo matrimonio con Alejandra Baigorria, mientras que Onelia Molina le había dado una segunda oportunidad a la ‘Calavera coqueta’ luego de que este preguntara por su expareja Vania Bludau delante de ella. Así, en medio de la polémica, la popular ‘Urraca’ continúa revelando más pruebas y detalles sobre la celebración de los modelos en tierras argentinas, lo que la llevó a revelar más detalles sobre un personaje que hasta el momento había pasado desapercibido en esta historia. En la siguiente nota, te contamos todos los pormenores.

¿QUIÉN HABRÍA ORGANIZADO LA FIESTA EN YATE DE SAID PALAO Y MARIO IRIVARREN?

Luego de la difusión del esperado ampay, el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió un audio en la que Onelia Molina se refiere sobre la situación de Alejandra Baigorria con Said Palao y el viaje que realizaron el año pasado los chicos reality a Colombia. Sin embargo, entre sus declaraciones, la modelo arequipeña fue enfática en señalar que la persona que habría llevado a las modelos argentinas al yate fue Rodrigo Arbaci. Y es que, de acuerdo con las imágenes reveladas por Magaly Medina, se observa en todo momento al argentino disfrutando de la fiesta y muy cariñoso con las invitadas, agarrándolas de la cintura y tomándose fotografías.

Eso no es todo, el programa de ATV mostró las redes sociales del supuesto organizador, en las que se le ve acompañado de mujeres y disfrutando de una cena. Frente a ello, la integrante de ‘Esto es guerra’ afirmó que Arcebi habría recibido dinero por parte de los peruanos a fin de que lleve al grupo de mujeres y bebidas alcohólicas al yate. “Sé que el pata del yate se llama Rodrigo, el viejo este que supuestamente les paga. Le pagaron a él por el servicio, por el trago, por el yate, por las chicas que vienen a ser damas de compañía”, reveló Molina.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA VIAJÓ A ESTADOS UNIDOS TRAS EL AMPAY?

Luego de una semana movida en la farándula peruana por el ampay de Mario Irivarren y Said Palao con mujeres que no eran sus parejas en un yate de fiesta en Argentina, Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales su viaje al extranjero el último fin de semana. De acuerdo con sus historias de Instagram, la ‘Urraca’ se encuentra junto a su esposo Alfredo Zambrano en asientos de primera clase de un avión con destino a Miami, Estados Unidos. “Ahora toca una escapadita”, escribió. Asimismo, en otras imágenes, la conductora de televisión, visiblemente alegre, se encuentra en una cena acompañada de sus seres queridos, al parecer, festejando la previa de su cumpleaños, que se celebrará este martes 31 de marzo.