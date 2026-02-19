¿Quién ‘sobrevivirá’? Conoce a los 21 famosos que competirán en ‘La Casa de los Famosos 6’

El pasado 17 de febrero, arrancó la sexta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ con una gala en vivo que presentó oficialmente a las 21 celebridades que aceptaron el desafío de convivir bajo vigilancia permanente. El exitoso formato de Telemundo vuelve a reunir a figuras del espectáculo, redes sociales y televisión en una competencia que promete estrategia, alianzas y fuertes enfrentamientos.

En esta nueva edición, los participantes no solo deberán superar pruebas físicas y emocionales, sino también conquistar al público para aspirar al premio mayor de 200 mil dólares. Conoce quiénes son los 21 famosos que pondrán a prueba su resistencia, carisma y capacidad de supervivencia en la casa más vigilada de la televisión.

¿QUIÉNES SON LOS 21 FAMOSOS QUE COMPITEN EN LA NUEVA TEMPORADA?

1. Lupita Jones | La empresaria y ex Miss Universo mexicana, primera del país en ganar la corona en 1991, incorpora disciplina y liderazgo a la competencia.

2. Kunno | El influencer mexicano, conocido por su impacto en plataformas digitales, genera altas expectativas entre sus seguidores.

3. Jailyne Ojeda | Modelo e influencer mexicoestadounidense que entra respaldada por una sólida base de seguidores.

4. Laura Zapata | La reconocida actriz de melodramas entra con carácter firme y amplia experiencia frente a cámaras.

5. Caeli | La influencer y actriz mexicana, reconocida por su enorme comunidad digital, asume el reto de demostrar que su carisma trasciende las redes sociales.

6. Kenny Rodríguez | El dominicano-estadounidense, visto en Love Island USA, aporta frescura y presencia internacional al elenco.

7. Josh Martínez | Con recorrido en programas de competencia, llega dispuesto a sobresalir en pruebas y nominaciones.

8. Laura González “Laura G” | Actriz y figura mediática, se incorpora con la intención de posicionarse como contendiente fuerte.

9. Fabio Agostini | Habitual participante de realities en distintos países, entra con fama de competidor intenso.

10. Zoe Bayona | La creadora de contenido española se suma con un estilo auténtico que promete dinamismo en la convivencia diaria.

11. Stefano Piccioni | El modelo y atleta brasileño se integra al reality con disciplina física y mental como sus principales herramientas.

12. Julia Argüelles | Actriz mexicana de proyectos recientes en televisión que busca consolidar su proyección mediática.

13. Celinee Santos | Actriz y modelo dominicana que pretende dejar marca en esta edición del programa.

14. Yoridan Martínez | El exintegrante de Exatlón Estados Unidos llega con perfil competitivo y fortaleza deportiva para enfrentar cada desafío.

15. Vanessa Arias | Con trayectoria en telenovelas y conducción, apuesta por combinar estrategia y habilidades sociales en la competencia.

16. Kenzo Nudo | Comunicador con experiencia en medios, buscará destacar por estrategia y estilo propio.

17. Curvy Zelma | Personalidad televisiva y creadora digital, conocida por su energía y espontaneidad frente a cámaras.

18. Eduardo Antonio “El Divo” | El cantante cubano se suma con bagaje artístico que podría influir en la dinámica del grupo.

19. Horacio Pancheri | El actor de telenovelas despierta interés del público por su popularidad y trayectoria en la pantalla chica.

20. Oriana Marzoli | Rostro habitual de realities internacionales, suma experiencia en convivencia extrema.

21. Sergio Mayer | El actor y productor vuelve a un formato de encierro televisivo decidido a imponer experiencia y liderazgo dentro de la casa.

