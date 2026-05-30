La expectativa crece entre los seguidores de ‘La Granja VIP Perú’ debido a una nueva gala de eliminación que podría cambiar el rumbo de la competencia. Cuatro participantes se encuentran en la zona de riesgo y dependen por completo del respaldo del público para asegurar su permanencia en el reality. Como ocurre cada semana, los espectadores tienen la posibilidad de influir directamente en el resultado mediante el sistema oficial de votación, una dinámica que se ha convertido en una de las más importantes del programa. Además, existen beneficios adicionales para quienes desean involucrarse más en la competencia y apoyar a sus concursantes favoritos. Descubre quiénes son los nominados de la semana, cómo emitir tu voto y qué opciones existen para participar activamente en esta decisiva etapa del reality.

¿QUIÉNES SON LOS NOMINADOS DE LA SEMANA EN LA GRANJA VIP?

Los participantes que enfrentan la posibilidad de dejar la competencia esta semana son:

Gabriela Herrera

Shirley Arica

Paul Michael

Pati Lorena

Los cuatro concursantes quedaron en la zona de eliminación y dependen completamente del respaldo de la audiencia para continuar en carrera. Uno de ellos deberá despedirse del reality durante la gala de eliminación, mientras que los demás seguirán luchando por mantenerse en competencia y acercarse al premio final.

¿CÓMO VOTAR POR TU PARTICIPANTE FAVORITO?

La producción ha habilitado un sistema digital para que los seguidores puedan apoyar a los concursantes nominados. Para participar, los usuarios deben ingresar a la plataforma oficial del programa o acceder a la cuenta de Instagram del programa y completar el proceso de registro correspondiente.

Una vez registrados, los espectadores pueden emitir hasta diez votos gratuitos cada día. De esta manera, tienen la posibilidad de influir directamente en el resultado semanal y ayudar a que su participante favorito permanezca una semana más dentro de la granja.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECEN LAS MEMBRESÍAS DE ‘LA GRANJA VIP PERÚ’?

Además de la modalidad gratuita, el programa cuenta con opciones de membresía que permiten ampliar la participación de los usuarios.

1. Granjero (S/4.99 semanales): Esta membresía otorga 100 votos adicionales, una oportunidad para participar en sorteos especiales y acceso a dos clips inéditos por día durante el periodo de suscripción.

2. Capataz (S/10 semanales): Incluye acceso a una transmisión en vivo las 24 horas por YouTube, 40 votos gratuitos semanales, 200 votos adicionales, dos oportunidades para participar en sorteos especiales y acceso a seis clips exclusivos diarios.

¿DE QUÉ TRATA ‘LA GRANJA VIP’?

Este formato televisivo plantea un reto de supervivencia social y física donde un grupo de famosos debe subsistir en un entorno rural sin las facilidades de la vida moderna. La esencia del programa radica en el aislamiento absoluto, lo que significa que los competidores no tendrán acceso a teléfonos móviles, plataformas digitales ni ningún tipo de información sobre lo que sucede en el mundo exterior.

Durante su estancia, las celebridades están obligadas a gestionar una granja real, encargándose personalmente de la limpieza de los corrales, la alimentación de los animales y el cultivo de la tierra. La competencia se divide en desafíos físicos de alta intensidad y pruebas de destreza que determinarán quiénes permanecen en la estancia y quiénes son eliminados tras las nominaciones semanales. Todo este proceso de convivencia forzada busca exponer la verdadera personalidad de los participantes, quienes compiten por un premio final de S/100,000.

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