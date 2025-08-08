Carlos Villagrán, conocido mundialmente como ‘Quico’ por su papel en El Chavo del 8, protagonizó un momento polémico durante su show circense en Perú. Lo que comenzó como una mención nostálgica al elenco original de la serie, terminó en una inesperada reacción del público y en fuertes declaraciones del actor contra Florinda Meza, su excompañera de reparto.

Las palabras del comediante desataron un mar de reacciones en redes sociales y reavivaron viejas tensiones entre ambos. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO EXACTAMENTE CARLOS VILLAGRÁN SOBRE FLORINDA MEZA?

Mientras se dirigía al público en plena función de Kiko y el Mega Circus, Carlos Villagrán recordó a los actores que aún están con vida del elenco de El Chavo del 8. “Ya nada más quedamos cuatro. La Chilindrina, ‘Quico’, Ñoño y Doña Florinda”, afirmó. Sin embargo, al pronunciar el nombre del personaje de su excompañera, los abucheos se hicieron sentir de inmediato.

Quico en su circo en Perú. | Foto: @jugandorcriticon

El actor no solo no evitó la reacción, sino que la incentivó, alentando al público a abuchear con más fuerza: “Ahora sí, con más fuerza. Ojalá le llegue a las orejas a la vieja roñosa”, exclamó en tono burlón. La frase, dicha sin ningún filtro, generó carcajadas en parte del público, pero también gestos de incomodidad en otros asistentes.

Villagrán fue más allá y remató con otro comentario sarcástico: “Lo que pasa es que Doña Florinda cada que se duerme, la velan”, haciendo alusión a su edad o apariencia, con un tono de burla evidente. Esta segunda frase reforzó el momento incómodo y dejó claro que la relación entre ambos actores sigue marcada por antiguos conflictos.

¿CÓMO RESPONDIÓ EL PÚBLICO A SUS PALABRAS?

La reacción fue inmediata y dividida. Algunos asistentes celebraron las frases de Villagrán con risas y aplausos, mientras otros optaron por desaprobarlas con gestos o silencio. El abucheo inicial se convirtió en un elemento central del momento, captado en video y compartido masivamente en redes sociales, según recoge el diario Exitosa.

¿QUÉ SE DIJO EN REDES SOCIALES SOBRE EL INCIDENTE?

El video del momento se viralizó rápidamente, provocando una oleada de comentarios tanto a favor como en contra del actor. “Todo el apoyo a Quico”, “¿Por qué le dice así a su mamá?”, “Que feo se ven esas actitudes”, y “Doña Florinda dejó huella en Quico, nunca la deja de mencionar”, fueron algunas de las frases que circularon en las plataformas digitales, reflejando la fuerte división entre los usuarios.