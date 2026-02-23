La incertidumbre sobre quién sería la tercera integrante de ‘América Hoy’ en este 2026 terminó con la llegada de Rebeca Escribens. Aunque hoy se muestra entusiasmada, la presentadora confesó en una entrevista reciente que estuvo a punto de rechazar la propuesta por temores personales.

La artista detalló los motivos que casi la alejan del programa y cómo ha sido su proceso de adaptación con el equipo actual. Tras analizar su carrera y el momento que atraviesa, Rebeca explicó las razones de su decisión final. A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ MOTIVO REBECA ESCRIBENS DUDÓ EN UNIRSE AL PROGRAMA?

El obstáculo principal que detuvo a Rebeca fue la percepción de un grupo de trabajo sumamente consolidado a través de los años. Al observar que sus compañeros ya tenían una dinámica de comunicación casi automática, sintió que su ingreso podría ser forzado o difícil de encajar en una estructura tan antigua. “Cuando se presentó la oportunidad, me rehusaba a estar aquí porque sentía que el equipo estaba consolidado, venían trabajando juntos varios años”, confesó con total sinceridad sobre sus dudas iniciales.

No obstante, su filosofía de vida frente a la madurez y los nuevos desafíos terminó por impulsarla a aceptar el puesto. “La vida está hecha de retos, me voy por los 50 y no sé cuánto más o menos nos quede”, señaló, priorizando el crecimiento profesional sobre la inseguridad de lo desconocido.

¿CÓMO DESCRIBIÓ LA RELACIÓN CON SUS NUEVOS COMPAÑEROS DE SET?

Tras dos semanas de convivencia diaria frente a las cámaras, Rebeca ha logrado descifrar la verdadera esencia de Janet Barboza y Edson Dávila, rompiendo con los prejuicios que tenía desde la distancia. Sobre la popular ‘Rulitos’, destacó una honestidad y transparencia que trasciende el personaje mediático que suele mostrar al público: “Janet se hace la mala, pero es una persona generosa, te mira siempre a los ojos, eso me agrada mucho y ahí encuentro siempre verdad”.

Por otro lado, su vínculo con ‘Giselo’ está marcado por la risa constante y una química natural que facilita enormemente el clima laboral durante las mañanas. “Edson es encantador; lo veo y no puedo hablar en serio, su cara me causa gracia”, reveló con humor, asegurando que, aunque antes solo se conocían de forma superficial, hoy el compañerismo crece diariamente a través del respeto y el descubrimiento mutuo de sus personalidades.

¿QUÉ OPINA SOBRE EL DESEMPEÑO DE XIOMY KANASHIRO EN LA CONDUCCIÓN?

Escribens no escatimó en elogios al referirse a Xiomy Kanashiro, también nueva conductora del programa. Al ser este el debut de Kanashiro en el ámbito de la conducción televisiva, Rebeca valoró positivamente su capacidad de adaptación y su carisma natural frente a las cámaras. “Tiene una dulzura especial, tiene ángel”, comentó, subrayando que la joven posee una cualidad innata para conectar con la audiencia desde el primer día.

Además de su talento artístico, Escribens destacó la solidez moral de su nueva compañera, describiéndola como una persona con principios claros que sabe marcar sus propios límites en un medio tan competitivo. “Es una mujer bien correcta, que sabe decir sí y también no, que se hace respetar”, sostuvo con firmeza.