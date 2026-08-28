Por Manuel Gomez

Es bien sabido que, la vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, así como supuestas infidelidades por parte de su expareja Christian Cueva con bellas mujeres del medio. Esto ha derivado, sin duda, en una serie de señalamientos entre ambos personajes, hasta llegar a instancias judiciales. Sin embargo, en medio de este conflicto, una buena noticia habría surgido en beneficio de su familia, ya que la trujillana contó que retomó la comunicación con el futbolista después de un largo periodo, a raíz de un accidente que sufrió su pequeño hijo. Estas declaraciones han llamado la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores, debido a que podrían marcar el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre ambos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.