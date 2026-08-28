Es bien sabido que, la vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, así como supuestas infidelidades por parte de su expareja Christian Cueva con bellas mujeres del medio. Esto ha derivado, sin duda, en una serie de señalamientos entre ambos personajes, hasta llegar a instancias judiciales. Sin embargo, en medio de este conflicto, una buena noticia habría surgido en beneficio de su familia, ya que la trujillana contó que retomó la comunicación con el futbolista después de un largo periodo, a raíz de un accidente que sufrió su pequeño hijo. Estas declaraciones han llamado la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores, debido a que podrían marcar el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre ambos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE EL ACERCAMIENTO CON CHRISTIAN CUEVA?

En un evento por el Día del Estilista, Pamela López, quien participó como invitada, brindó declaraciones para ‘Amor y Fuego’, donde fue consultada sobre su nuevo pretendiente, Franco Portales, con quien fue vista protagonizando momentos de cariño y confianza durante la última edición de “Cochinola”, el pasado fin de semana. Sin embargo, la animadora de eventos no quedó exenta de las preguntas sobre su relación con Christian Cueva, quien recientemente fue visto en una fotografía con uno de sus hijos durante un partido de fútbol. Según la trujillana, este acercamiento entre padre e hijo se debe a que el pequeño tuvo un accidente y originó que se le realizará un procedimiento para coser los bordes de la herida.

Tras ello, la empresaria contó que no dudó en llamar al volante para informarle sobre lo sucedido y que acompañe al menor en esos momentos complicados. Si bien todo salió bien, según López, esta situación le generó una gran felicidad, ya que considera que permite fortalecer sus vínculos familiares y contribuir al bienestar de ellos, alejados de polémicas y discusiones. “Tuvo un accidente en el fútbol y eso hizo que yo tenga que llamar a su papá porque le iban a coser y bueno, el papá llegó, gracias a Dios él está estable, está bien. Desde ahí él ha tenido un poco más de cercanía con sus hijos, lo cual obviamente yo como mamá me siento muy feliz, muy contenta porque eso era lo que yo quería”, relató.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA POSIBLE NUEVA RELACIÓN DE PAMELA LÓPEZ TRAS TERMINAR CON PAUL MICHAEL?

Luego de que hace algunas semanas Pamela López utilizara sus redes sociales para confirmar que puso fin a su historia de amor con Paul Michael, la trujillana recientemente se sentó en el podcast “Nadie sabe” para contar más detalles sobre su vida privada. En un primer momento, la empresaria norteña reaccionó a los coqueteos entre su expareja y la actriz Rayza Ortiz durante el programa “Esto es guerra”. Pese a que reconoció que la situación le causó sorpresa, señaló que él es una persona soltera y puede tomar sus propias decisiones. Asimismo, la popular ‘KittyPam’ dejó en claro que mantiene los mejores recuerdos con el salsero durante estos meses de relación, por lo que le desea lo mejor.

Sin embargo, durante la entrevista, el panelista Giancarlo Cossio dejó entrever que López estaría disfrutando de su soltería acompañada de un joven pretendiente. Ante lo dicho por su también amigo, la influencer evitó brindar mayores detalles sobre su vida sentimental y aseguró que actualmente se encuentra disfrutando de esta etapa, enfocada en trabajar y generar ingresos para el bienestar de sus hijos. “Estoy sola, estoy soltera, estoy conociendo, estoy divirtiéndome, pasándola bien, trabajando mucho”, dijo la expareja de Christian Cueva, a lo que el conductor del podcast respondió: “Pero estás feliz y con buen colágeno”, generando la risa de los presentes.