La modelo y conductora Suheyn Cipriani oficializó su retorno con el streamer Diego Aguilar, conocido popularmente como Macarius. Durante la última emisión de su programa en ATV, la exreina de belleza rompió el silencio tras la difusión de unas reveladoras imágenes en Arequipa, donde se la vio muy afectuosa con el creador de contenido, confirmando así que han decidido apostar nuevamente por su romance.

En su declaración, Cipriani aprovechó para desmentir categóricamente cualquier rumor sobre supuestos engaños que habrían motivado su distanciamiento previo, además de atribuir su crisis pasada a la presión mediática y los retos de una relación a distancia. Tras ser captados juntos, Cipriani defendió su decisión asegurando que este nuevo comienzo nace de una reflexión profunda y el respeto mutuo.

¿CÓMO SE DIO EL RETORNO DE LA PAREJA Y QUÉ DIJO ELLA SOBRE LA SUPUESTA TRAICIÓN?

La presentadora de televisión aprovechó las cámaras de su espacio nocturno para validar su reconciliación con Diego Aguilar, subrayando que su decisión de retomar el noviazgo fue producto de un análisis mutuo.

Cipriani fue tajante al descartar que existieran terceras personas o faltas de lealtad en el pasado, afirmando con convicción: “En mi relación nunca hubo una falta de respeto, nunca hubo infidelidades”. Asimismo, describió a su compañero actual como una persona íntegra. “Esa persona que ahora comparte mi vida es un muy buen chico”, señaló.

La modelo admitió que la exposición constante fue un factor determinante en su alejamiento anterior, reconociendo que “tener una relación bajo la mirada de todos no es sencillo”.

¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS FUERON CAPTADOS NUEVAMENTE JUNTOS?

El reencuentro físico de la pareja se produjo en la ciudad de Arequipa, lugar hasta donde se trasladó la conductora para reunirse con el streamer. Los conductores del podcast ‘Q’ Bochinche’ fueron los encargados de exponer el material visual donde se les observa en una discoteca local compartiendo gestos de cariño, bailes y besos frente a los presentes.

Respecto a este viaje, Suheyn reveló que la iniciativa partió de un detalle de Aguilar, comentando: “Me regaló el pasaje y decidí ir”. Pese a que poco tiempo atrás ella había descartado volver, las evidencias de su cercanía en el centro nocturno confirmaron los rumores que ya circulaban en redes sociales, según informa el diario La República.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA NUEVA OPORTUNIDAD QUE SE DIERON SUHEYN CIPRIANI Y MACARIUS?

La noticia no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien lanzó duras críticas hacia la conductora por retomar el vínculo tras haber mostrado vulnerabilidad pública anteriormente.

La periodista cuestionó el equilibrio de la relación, sugiriendo que existe una dependencia por parte de la modelo y afirmando que Cipriani se aferra a su pareja “como si fuera la balsa del náufrago”.

Medina también puso en tela de juicio el interés de Macarius, sentenciando: “Sí te digo, Suheyn, él no está enamorado de ti. Eso se nota”.

Para la “Urraca”, el hecho de que la ex Miss tuviera que viajar para verlo, en lugar de recibir gestos de conquista de su parte, demuestra una dinámica desigual donde la joven “se conforma con tan poco”.