¡Reconciliación confirmada! Suheyn Cipriani y Macarius vuelven y silencian rumores de infidelidad: “Es muy buen chico” | Composición EC: @suheyncipriani / @macarius2.0
Por Redacción EC

La modelo y conductora Suheyn Cipriani oficializó su retorno con el streamer Diego Aguilar, conocido popularmente como Macarius. Durante la última emisión de su programa en ATV, la exreina de belleza rompió el silencio tras la difusión de unas reveladoras imágenes en Arequipa, donde se la vio muy afectuosa con el creador de contenido, confirmando así que han decidido apostar nuevamente por su romance.

