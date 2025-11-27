El concierto de Dua Lipa en el Estadio San Marcos no solo llenó el recinto, sino que también generó un movimiento comercial inesperadamente alto dentro de los puestos autorizados. Las cifras recogidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) evidencian que el consumo de bebidas, alimentos y merchandising superó lo visto en otros espectáculos recientes.

El resultado final incluso dejó atrás lo recaudado en el show de Shakira, con una diferencia ajustada pero decisiva que posicionó a la artista británica al tope de la lista. Descubre cuánto recaudó el concierto de Dua Lipa.

¿CUÁL FUE EL MONTO TOTAL QUE MOVIÓ EL CONCIERTO DE DUA LIPA?

Durante la presentación de Dua Lipa, la Sunat desplegó un equipo de 30 fiscalizadores que revisó a los 30 puestos autorizados a operar dentro del Estadio San Marcos. El balance obtenido al cierre del evento reveló que la combinación de bebidas, comidas y artículos de merchandising alcanzó una suma superior a la registrada en el espectáculo de Shakira. En total, los comerciantes generaron S/554.793, cifra que consolidó este concierto como el de mayor movimiento comercial reciente.

En la categoría de alimentos y bebidas, que incluía desde cerveza y refrescos hasta hamburguesas, choripanes y popcorn, se acumuló la mayor parte del total, con S/410.113. El resto provino de la venta de artículos oficiales, como prendas y accesorios, que aportaron S/144.680. Estos números reflejan que el flujo de consumo dentro del recinto fue especialmente alto, impulsado por la gran asistencia y por la fuerte demanda generada durante toda la presentación.

Dua Lipa se presentó en el Estadio San Marcos el 25 de noviembre. (Foto: Raúl Umeres) / Raúl Umeres

¿CÓMO SE COMPARAN ESTAS VENTAS CON LAS DEL CONCIERTO DE SHAKIRA?

El show de Shakira, realizado días antes en el Estadio Nacional, también fue supervisado por la Sunat, aunque con una estructura comercial más amplia: 44 puntos de venta entre bebidas, alimentos y merchandising. A pesar de contar con más locales, la recaudación total fue ligeramente menor que la de Dua Lipa.

En ese evento, los puestos de bebidas alcanzaron S/437.583, mientras que los de alimentos sumaron S/90.862 y el merchandising aportó S/20.690. En conjunto, la comercialización llegó a S/549.135, un monto apenas inferior al del concierto de la cantante británica.

¿CÓMO FUE LA SUPERVISIÓN QUE REALIZÓ LA SUNAT EN AMBOS CONCIERTOS?

En ambas presentaciones, la Sunat aplicó el mecanismo Verificación Inicial del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (VICOT) para revisar que los puestos instalados estuvieran inscritos en el RUC y emitieran comprobantes por cada venta. Los inspectores verificaban la actividad real de cada negocio y detectaban información tributaria que necesitaba ser regularizada. Además, la entidad recordó al público que exigir comprobantes ayuda a que estas operaciones sean declaradas y a que los tributos lleguen de manera efectiva al Estado.

¿QUÉ CANCIÓN PERUANA CANTÓ DUA LIPA DURANTE SU CONCIERTO EN LIMA?

Durante su show en el Estadio San Marcos, Dua Lipa sorprendió al interpretar la cumbia peruana “Cariñito” junto a Mauricio Mesones, desencadenando una ovación general entre los asistentes. Este gesto se alineó con la dinámica de su Radical Optimism Tour, en el que la cantante ha incorporado versiones especiales de temas representativos de cada país que visita, según recoge Infobae.

La cantante se presentó el martes 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, de Lima | Foto: Instagram (@dualipa)

