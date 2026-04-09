El vínculo entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte vuelve a captar la atención tras la difusión de imágenes que sugieren un posible acercamiento, pese a haber anunciado su separación semanas atrás. En esta ocasión, un gesto de gran impacto ha encendido aún más las especulaciones: el delantero de Alianza Lima habría sorprendido a la madre de sus hijos con un lujoso automóvil valorizado en aproximadamente 100 mil dólares, lo que ha sido interpretado como un intento claro por reconquistarla. Las escenas, emitidas por el programa ‘Amor y fuego’, no solo muestran momentos de convivencia familiar, sino también una dinámica más cercana y distendida entre ambos, muy distinta a la que se esperaba tras la ruptura. En medio de silencios por parte del futbolista, desmentidos públicos de la modelo y versiones no confirmadas sobre los motivos del distanciamiento, la historia suma un nuevo episodio que mantiene en vilo a la farándula y deja abierta la interrogante sobre una posible reconciliación.

¿PAOLO GUERRERO LE REGALÓ UN AUTO DE LUJO PARA RECONQUISTARLA?

Las imágenes difundidas por Amor y Fuego muestran al futbolista acompañando a la modelo a una concesionaria de vehículos de alta gama, donde ambos observaron un Porsche valorizado en aproximadamente 100 mil dólares. Durante la visita, Consorte probó el automóvil y se mostró sonriente mientras lo conducía. Antes de retirarse, Guerrero estrechó la mano del vendedor, un gesto que fue interpretado como señal de cierre de compra. Según el programa, este detalle sugeriría que el delantero habría adquirido el vehículo como parte de un intento por retomar la relación.

¿CÓMO FUE EL ENCUENTRO ENTRE AMBOS?

Las cámaras captaron al jugador llegando al departamento donde reside la modelo junto a sus hijos. Posteriormente, ambos salieron juntos para recoger a los menores de su centro educativo, evidenciando una rutina compartida. Luego de regresar al domicilio, volvieron a salir, lo que dio paso a la visita a la concesionaria. Este comportamiento fue interpretado como una señal de cercanía, distinta a la que se esperaba tras el anuncio de su ruptura, según informa Infobae.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL FIN DE SU RELACIÓN?

Fue la propia Consorte quien confirmó semanas atrás que ya no mantenían una relación sentimental, aunque evitó revelar las razones. En ese momento, expresó: “No estamos juntos desde hace un tiempo”, dejando en claro que la separación no era reciente. Además, señaló que, pese a la ruptura, buscarían mantener una buena relación por sus hijos: “Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos, y por el bien de ellos, vamos a intentar mantener (...)”.

¿QUÉ DIJO PAOLO GUERRERO SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN?

En una aparición previa ante la prensa, el delantero fue consultado directamente sobre su situación con la modelo, pero evitó pronunciarse. Según informa el diario La República, el jugador insistió en que no comenta aspectos de su vida privada, optando por no responder a las preguntas relacionadas con su relación sentimental.

¿QUÉ VERSIONES SURGIERON SOBRE LOS MOTIVOS DE LA RUPTURA?

En medio de la atención mediática, la exconductora de televisión Daniela Cilloniz lanzó una polémica versión sugiriendo que la brasileña habría tenido acercamientos sentimentales con su entrenador de gimnasio.

Sin embargo, Consorte rechazó estas afirmaciones de manera tajante: “Son tonterías y cosas que no son verdad. (...) Esta chica me da pena, habla cosas que no puede probar”, afirmó, desmintiendo los rumores.En su defensa también salió Vanessa Cabieses, su verdadera preparadora física, quien fue contundente en redes: “Ana tiene entrenadora y soy yo, que se canse de mentir, en serio aburre”.

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