La ausencia de Gustavo Bueno en durante gran parte de la temporada 2025 de ‘Al fondo hay sitio’ despertó preocupación entre los seguidores de la serie, especialmente por tratarse de uno de los actores más queridos de la televisión peruana. La salida temporal de su personaje, don Gilberto Collazos, dejó dudas sobre su continuidad y alimentó diversas versiones sobre su estado de salud.

Hoy, esas interrogantes comienzan a aclararse. Un reciente pronunciamiento de su entorno familiar confirmó que el primer actor no solo logró superar un delicado episodio médico, sino que también se encuentra en condiciones de retomar su carrera artística. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL ACTUAL ESTADO DE SALUD DE GUSTAVO BUENO?

Gustavo Bueno atravesó uno de los momentos más complejos de su vida durante el 2025, luego de ser sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad en la columna vertebral. El actor permaneció varias semanas hospitalizado en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, tras confirmarse que presentaba una fractura vertebral patológica que comprometía seriamente su movilidad y su sistema neurológico.

La cirugía, realizada a mediados de junio, incluyó un procedimiento de estabilización con tornillos y una descompresión de la médula espinal, con el objetivo de evitar secuelas mayores. El propio equipo médico calificó la operación como un reto significativo. Tras la intervención, el artista inició un proceso de rehabilitación progresiva que permitió evaluar favorablemente su evolución. Al recibir el alta médica, Bueno expresó su gratitud al personal de salud y destacó el respaldo permanente de su familia durante todo el tratamiento.

Gustavo Bueno fue dado de alta tras pasar por complicada cirugía de columna.

¿VOLVERÁ DON GILBERTO A ‘AL FONDO HAY SITIO’ EN 2026?

La confirmación más esperada llegó a través de la actriz Marialola Arispe, sobrina de Gustavo Bueno, quien anunció públicamente que el actor se encuentra recuperado y listo para regresar a la serie en la próxima temporada. El mensaje, difundido en redes sociales, no solo disipó las dudas sobre su estado físico, sino que también reafirmó su continuidad en la ficción.

“Solo puedo decir que hay Gus para rato. Hay actor para rato, hay don Gilberto para rato”, escribió Arispe, dejando claro que el personaje retomará su lugar en la historia. Durante la temporada 2025, la producción justificó su ausencia con un viaje del personaje a Chalhuanca, en Apurímac, mientras fuera de cámaras se priorizaba la recuperación del actor. Todo indica que en 2026, el patriarca de los Gonzales volverá a escena con el carisma que lo caracteriza, según recoge Infobae.

¿CÓMO REACCIONARON LOS FANS Y QUÉ DIJO SU FAMILIA?

El anuncio del regreso de Gustavo Bueno generó una ola de mensajes de apoyo y entusiasmo entre los seguidores de Al fondo hay sitio. Las redes sociales se llenaron de comentarios celebrando su recuperación y destacando la fortaleza que demostró durante el difícil proceso médico.

Marialola Arispe dedicó un emotivo mensaje al actor, en el que resaltó su actitud positiva frente a la adversidad. “A pesar de todo, jamás perdiste esa sonrisa”, escribió, acompañando sus palabras con una fotografía del artista. Además, subrayó que su resiliencia “supera cualquiera de las ficciones en las que haya participado”, reforzando la imagen de un actor que no solo venció un problema de salud, sino que está listo para reencontrarse con el público que lo ha acompañado por generaciones.