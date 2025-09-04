El volante de Alianza Lima, Sergio Peña, fue consultado en el podcast “Enfocados” sobre quién era mejor, si él mismo o Reimond Manco, y sorprendió al responder con respeto y admiración hacia el exjotita, revelando incluso que en su adolescencia asistía al estadio solo para verlo jugar.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Manco agradeció el gesto, pero en su reacción también lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta contra Jefferson Farfán. A continuación, te contamos qué dijo el exfutbolista.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ REIMOND MANCO A SERGIO PEÑA?

En su programa “A la cama con el Rei”, Manco valoró la forma en que Peña manejó la comparación. “Quiero felicitar a Sergio por la respuesta que dio; aclaró todo y todo lo que dijo es cierto. (...) Eso habla muy bien del ser humano que eres”, expresó, destacando que el mediocampista supo reconocer su talento sin recurrir a ofensas.

El exjugador consideró que Peña mostró respeto y madurez: “Para decir que tú crees que tienes mejor carrera, no necesitas denigrar, ni menospreciar ni minimizar la carrera de nadie. Eso que has hecho es de caballeros, papi”. Sin embargo, aprovechó para lanzar un mensaje que generó revuelo en redes sociales: “Has demostrado y has dado un ejemplo a muchos que deberían ser así; eso va para muchos que creen que, porque han tenido una buena carrera, son exitosos; la carrera de los demás es una porquería”.

Aunque no mencionó nombres, las especulaciones apuntaron de inmediato a Jefferson Farfán. Manco remató su reflexión con un ejemplo que llamó la atención: “Todo el mundo es exitoso a su manera de ser. Incluso mi tía, que vende salchipapa y se compra un carrito sanguchero, ya es exitosa”, subrayando que toda trayectoria tiene valor, según recoge Infobae.

¿QUÉ DIJO SERGIO PEÑA SOBRE REIMOND MANCO?

La controversia empezó cuando Jefferson Farfán y Roberto Guizasola le pidieron a Peña que eligiera entre él y Manco. El volante evitó el conflicto y sorprendió con una respuesta de admiración: “Cuando Reimond salió, me acuerdo que iba mucho al estadio a verlo; también en menores de Alianza Lima lo veía mucho”.

Además, resaltó lo que pudo haber sido la carrera de su excompañero. “Si Reimond hubiera tenido una carrera más larga, yo creo que su techo habría sido inalcanzable para el fútbol peruano”, aseguró. No obstante, explicó por qué se eligió a sí mismo: “Lamentablemente, su carrera acabó pronto por los motivos que sean, y mi carrera continúa; creo que, por todo lo que he hecho, me quedo, sin dudas, conmigo. Le tengo mucho respeto”.

De esta manera, Peña buscó responder con elegancia a una pregunta incómoda, mientras Manco, lejos de ofenderse, agradeció sus palabras.

¿DE QUÉ TRATA “ENFOCADOS”?

Enfocados es un programa digital en formato podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Se graba en un espacio conocido como el “búnker” y se centra en el mundo del fútbol peruano, invitando a exfutbolistas y personalidades del deporte a compartir vivencias, historias inéditas y divertidas anécdotas. Entre sus invitados ya han pasado figuras como ‘Cuto’ Guadalupe, Rinaldo Cruzado, Alberto Rodríguez y Juan Manuel Vargas.