Por Redacción EC

Renato Rossini Jr. se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de la televisión peruana, y ha construido su trayectoria principalmente en el mundo de los realities y el entretenimiento. De hecho, formó parte de grandes producciones nacionales, como ‘Esto es guerra’, ‘El gran chef famosos’, ‘Gran hermano Argentina’ y recientemente en ‘La granja VIP’. En paralelo, el chico reality ha desarrollado una carrera como modelo e influencer, siendo imagen de distintas marcas y manteniendo presencia constante en redes sociales. Sin embargo, en las últimos días el creador de contenidos ha llamado la atención no solo de los medios de espectáculos, sino también de los seguidores debido a unas polémicas publicaciones que realizó en sus redes sociales tras su inesperada eliminación del programa de convivencia. A pesar de que se mostró agradecido, no dudó en arremeter contra algunos de sus compañeros con fuertes calificativos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.