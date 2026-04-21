Renato Rossini Jr. se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de la televisión peruana, y ha construido su trayectoria principalmente en el mundo de los realities y el entretenimiento. De hecho, formó parte de grandes producciones nacionales, como ‘Esto es guerra’, ‘El gran chef famosos’, ‘Gran hermano Argentina’ y recientemente en ‘La granja VIP’. En paralelo, el chico reality ha desarrollado una carrera como modelo e influencer, siendo imagen de distintas marcas y manteniendo presencia constante en redes sociales. Sin embargo, en las últimos días el creador de contenidos ha llamado la atención no solo de los medios de espectáculos, sino también de los seguidores debido a unas polémicas publicaciones que realizó en sus redes sociales tras su inesperada eliminación del programa de convivencia. A pesar de que se mostró agradecido, no dudó en arremeter contra algunos de sus compañeros con fuertes calificativos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO RENATO ROSSINI JR. TRAS SU ELIMINACIÓN EN ‘LA GRANJA VIP’?

Luego de que Renato Rossini Jr. fuera eliminado el sábado 18 de abril de la ‘La granja VIP’, al obtener el menor puntaje en la votación del público, el modelo peruano solo tuvo palabras de agradecimiento hacia la audiencia. Sin embargo, lejos de parar con la polémica, el joven influencer no dudó en responder a una seguidora que lo cuestionó sobre su desempeño y talento en el programa de convivencia. “Tremendo inmaduro, soberbio, alucinado, no tiene ningún talento. No canta, no baila, no es actor, ni siquiera puede hablar con fluidez, lo único bueno fue que compitió bien como capataz, dejándose ‘mandonguear’ por las vagas de sus amigas”, escribió una internauta en X.

Frente a ello, Rossini dejó entrever que su salida del espacio de Panamericana TV fue injusta, argumentando que, en caso de seguir en la granja, seguiría liderando el grupo. Inclusive, arremetió contra sus compañeros del equipo ‘Los reales’, quienes lo integran Mónica Torres, Pamela López, Paul Michael, Diego Chávarri y Mark Vito, calificándolos como “pobres diablos”. “Me tuvieron que sacar porque si no ganaba el capataz a todos los pobres diablos de los reales, todos unos buenos para nada, nunca me ganaron en nada. En la semana 13 ya hubiera sido capataz 6 veces mínimo”, respondió. Aunque, en la última edición del programa, el modelo hizo un mea culpa y explicó que estas publicaciones fueron producto del calor del momento, por lo que pidió disculpas.

¿QUÉ EMOTIVAS PALABRAS DEDICÓ SAMAHARA LOBATÓN A RENATO ROSSINI EN ‘LA GRANJA VIP’?

Durante la gala de nominación de ‘La granja VIP’, uno de los momentos que más llamó la atención, tanto de los participantes y conductores como de los seguidores, fue cuando Samahara Lobatón tuvo emotivas palabras hacia Renato Rossini tras nominarlo antes de la fecha de eliminación. Mientas ambos se encontraban cara a cara, como dice el protocolo del programa, la hija de Melissa Klug mostró el cariño que tiene hacia el joven influencer, dejando entrever que en otro momento de su vida podría haber surgido algo más que una bonita amistad. Eso no fue todo, ya que también aprovechó para elogiarlo y destacar sus cualidades dentro de la granja.

“Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato Rossini. Eres una persona súper inteligente, me pareces súper estratega; me parece que debes demostrarte, con lo bonito que tienes tu corazón, el modularte o pensar antes de decir las cosas. Te lo he dicho millones de veces. En otra vida tal vez, en esta estoy comprometida y a punto de casarme, pero eres un chico guapísimo, inteligente y que nadie te haga creer lo contrario”, expresó. Sin embargo, con el objetivo de parar cualquier especulación frente a estas declaraciones, Lobatón dejó en claro que ahora se encuentra comprometida con el padre de su primer hija, Youna, con quien al parecer contraerá matrimonio próximamente.