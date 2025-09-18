Maju Mantilla vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que un periodista de espectáculos revelara nuevos detalles sobre su presunta relación con el productor Christian Rodríguez. La información apunta a un espacio privado que habría servido como punto de encuentro entre ambos.

La versión coincide con rumores previos que circulaban en torno a la conductora y su entorno personal, lo que mantiene viva la controversia en los medios de farándula. A continuación, te contamos lo que se sabe hasta el momento.

¿CUÁL ERA EL SUPUESTO LUGAR DE ENCUENTRO ENTRE MAJU MANTILLA Y SU PRODUCTOR CHRISTIAN RODRÍGUEZ?

El periodista Christian Bayro, conductor del programa digital Chimi churri, aseguró haber recibido información sobre los sitios en los que la ex Miss Mundo y su productor se habrían visto lejos de la atención pública. Según relató, no se trataba de espacios abiertos como restaurantes o salas de cine, sino de una vivienda privada. Bayro enfatizó que el inmueble pertenecía a alguien muy próximo al entorno de Mantilla, describiéndolo como “más que un conocido, casi como un hermano o hermana para Maju”, según recoge el diario La República.

Aunque evitó dar mayores precisiones sobre la identidad del propietario, el comunicador dejó entrever que se trataba de un lugar elegido con cuidado para evitar la detección de terceros o de la prensa. Sus declaraciones han incrementado la especulación, ya que refuerzan las sospechas sobre la supuesta relación y sobre el esfuerzo por mantenerla en reserva.

¿CÓMO SE ENTERÓ GUSTAVO SALCEDO DE ESTOS PRESUNTOS ENCUENTROS?

Una de las revelaciones más llamativas de este caso tiene que ver con la versión de Gustavo Salcedo, esposo de Mantilla. De acuerdo con lo difundido en diferentes medios, el empresario habría tenido conocimiento de estas reuniones desde hace tiempo gracias al acceso que tenía a la ubicación en tiempo real de su pareja. Esa herramienta le habría permitido seguir discretamente algunos de sus movimientos y confirmar ciertas sospechas.

La productora del programa “Chimi churri”, Verónica Alcántara, incluso mostró capturas de conversaciones que apuntarían a reforzar la teoría de que Salcedo estaba al tanto de lo que ocurría. Estos indicios, aunque no han sido comprobados de manera oficial, han servido para sostener la narrativa de que la tensión en la relación con Mantilla viene de meses atrás.

(Foto: Instagram)

¿QUÉ HA DECLARADO MAJU MANTILLA RECIENTEMENTE ANTE LAS ACUSACIONES DE INFIDELIDAD?

Ante las acusaciones de infidelidad que enfrenta, la conductora de televisión Maju Mantilla se pronunció en sus redes sociales, anunciando que tomará acciones legales contra quienes “la vinculen con terceras personas”.

“Me encuentro muy cansada. Es increíble como medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí, creando historias o episodios de mi vida que nunca sucedieron”, señaló indignada a través de una historia de Instagram.

Asimismo, la ex Miss Mundo 2004, fue clara en advertir que tomaría medidas por los “constantes rumores”, mismos que le causan expresiones negativas hacia ella. “Quiero decirles que me reservo mi derecho a tomar las acciones legales”, comentó.