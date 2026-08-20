El legendario cineasta Ridley Scott está listo para impactar nuevamente en las salas de cine con “La guerra de los últimos”, su esperada producción de ciencia ficción y suspenso desarrollada bajo el sello de 20th Century Studios. Ante la gran expectativa del público, ya se encuentran disponibles un nuevo tráiler oficial y el póster promocional que anticipan una experiencia cinematográfica épica.

La película llegará a las salas estrenando solo en cines a partir del 27 de agosto.

¿De qué trata “La guerra de los últimos”?

“La guerra de los últimos” se presenta como un apasionante thriller épico ambientado en un mundo postapocalíptico donde la supervivencia es un instinto primario, pero conservar la humanidad se convierte en una elección crucial.

La trama narra la historia de Hig, un joven piloto que vive junto a Bangley, un experimentado militar con amplios conocimientos en supervivencia. Ambos han construido un refugio altamente eficiente pero profundamente aislado del resto de las ruinas del planeta. Sin embargo, la rutina de supervivencia dará un giro radical cuando una misteriosa transmisión de radio logre llegar a sus equipos, impulsando a Hig a arriesgarlo todo y adentrarse en lo desconocido en busca de respuestas, esperanza y vida humana.

Un reparto estelar encabezado por Jacob Elordi y Josh Brolin

Para dar vida a esta dramática travesía postapocalíptica, Ridley Scott ha reunido a un aclamado elenco repleto de estrellas de Hollywood:

Jacob Elordi en el papel del joven piloto Hig.

en el papel del joven piloto Hig. Josh Brolin encarnando al letal y calculador militar Bangley.

encarnando al letal y calculador militar Bangley. Margaret Qualley .

. Allison Janney .

. Benedict Wong .

. Guy Pearce.

Basada en el exitoso libro de Peter Heller y equipo de producción

El largometraje cuenta con una sólida base literaria al estar fundamentado en el cautivador bestseller “The Dog Stars”, escrito por Peter Heller. La adaptación cinematográfica corrió a cargo del destacado guionista Mark L. Smith (El renacido).

En el apartado de producción, “La guerra de los últimos” está producida directamente por el propio Ridley Scott, p.g.a., junto a Michael Pruss, p.g.a., Mark L. Smith y Cliff Roberts, p.g.a.. Asimismo, cuenta con un equipo de productores ejecutivos integrado por Lily Brooks-Dalton, Brandon Scott Smith, Peter Heller y Aidan Elliott.