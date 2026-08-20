La nueva película de 20th Century Studios, dirigida por Ridley Scott y basada en el bestseller "The Dog Stars", revela su tráiler oficial y confirma su fecha de estreno en cines para el 27 de agosto. (Foto: Disney)
La nueva película de 20th Century Studios, dirigida por Ridley Scott y basada en el bestseller "The Dog Stars", revela su tráiler oficial y confirma su fecha de estreno en cines para el 27 de agosto. (Foto: Disney)
Por Paolo Valdivia

El legendario cineasta Ridley Scott está listo para impactar nuevamente en las salas de cine con “La guerra de los últimos”, su esperada producción de ciencia ficción y suspenso desarrollada bajo el sello de 20th Century Studios. Ante la gran expectativa del público, ya se encuentran disponibles un nuevo tráiler oficial y el póster promocional que anticipan una experiencia cinematográfica épica.

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