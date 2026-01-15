La complicidad entre Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer ha saltado de los guiones de ‘Al fondo hay sitio’ a la vida real. Una reciente aparición pública de los intérpretes de ‘July’ y el ‘Dr. Vivas’ ha encendido los rumores de un posible romance.

Ambos artistas fueran captados en una actitud sumamente afectuosa fuera de los sets de grabación de América TV. Sus gestos sugieren que la historia de amor que quedó inconclusa en la pantalla chica podría estar floreciendo con fuerza en la actualidad. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿QUÉ HECHO GENERÓ SOSPECHAS DE UN AMORÍO ENTRE GUADALUPE FARFÁN Y MATHIAS SPITZER?

Los rumores se encendieron a raíz de una fotografía obtenida durante un evento social. En dicha instantánea, que se volvió tendencia rápidamente, se observa a los jóvenes artistas tomados de la mano, un gesto que denota una intimidad evidente. Mientras Guadalupe Farfán proyecta una sonrisa radiante, Mathias Spitzer la rodea con un abrazo por la espalda, consolidando una escena de evidente complicidad, según recoge el diario La República.

Para diversos portales de farándula y los usuarios de las redes sociales, dicha fotografía es una importante prueba para confirmar que el afecto que nació frente a las cámaras ha evolucionado, logrando concretar en la vida real ese romance que sus personajes no pudieron materializar por completo en la trama de la serie.

¿EXISTEN OTROS ANTECEDENTES QUE REFUERCEN EL VÍNCULO ENTRE GUADALUPE FARFÁN Y MATHIAS SPITZER?

Esta cercanía no es un evento aislado ni sorprendente para quienes han seguido de cerca la trayectoria de ambos. Desde que sus personajes empezaron a interactuar en la ficción, su química fue un elemento distintivo que cautivó a la audiencia de ‘AFHS’.

Más allá del guion, ambos artistas han compartido de manera recurrente momentos significativos en sus perfiles personales de redes sociales. Un punto clave en esta historia es su colaboración artística fuera de la actuación; ambos unieron sus voces para interpretar ‘Si lo sientes’, una nueva versión de una canción de la banda Foné.

Dicho tema musical, que servía como banda sonora para sus escenas románticas en ‘Al fondo hay sitio’, parece haberse convertido en un reflejo de su propia sintonía personal, fortaleciendo la idea de que comparten intereses que van mucho más allá de las obligaciones laborales.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE GUADALUPE FARFÁN Y MATHIAS SPITZER?

Guadalupe Farfán, de tan solo 21 años, se ha posicionado como una de las actrices juveniles con mayor proyección en el país tras su interpretación de la sobrina de ‘Charito’. Por su parte, Mathias Spitzer, de 28 años, combina su carrera actoral con su pasión por la música, siendo el vocalista de la agrupación de pop peruano Foné. Actualmente, ambos se encuentran explorando nuevos rumbos profesionales luego de cerrar el ciclo de la temporada 2025 de la producción de América TV.

A pesar de la evidencia que muestran las imágenes y la evidente complicidad que demuestran en cada aparición, hasta la fecha ninguno ha emitido un comunicado formal para ratificar su compromiso sentimental, manteniendo a la audiencia en una expectante espera.