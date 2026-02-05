Los máximos referentes de la bachata a nivel mundial, Romeo Santos y Prince Royce, anunciaron que Lima será una de las paradas de su gira internacional “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”, que promete ser el evento musical más importante del año en su categoría.

El esperado concierto promete un recorrido por los mayores éxitos de ambos cantantes, además de nuevas canciones que forman parte de sus recientes lanzamientos discográficos. La productora a cargo adelantó que se tratará de una presentación única en el país, con un montaje diseñado exclusivamente para esta gira. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL CONCIERTO EN LIMA?

La cita para los fanáticos de la bachata está programada para el 11 de septiembre de 2026. El evento se realizará en el Estadio Nacional de Lima, uno de los recintos más importantes del país, elegido por su capacidad y condiciones técnicas para albergar espectáculos de gran formato.

La productora Tropimusic confirmó que no habrá fechas adicionales, ya que la infraestructura del show ha sido diseñada exclusivamente para esta presentación.

¿QUÉ PODRÁ ESCUCHAR EL PÚBLICO DURANTE EL ESPECTÁCULO?

El repertorio combinará los temas más emblemáticos de ambas carreras con canciones recientes.

En el caso de Romeo Santos, el show incluirá material de su álbum “BLTN”, una producción que logró destacarse en los rankings de ventas y plataformas digitales. Uno de sus sencillos principales se mantiene entre los más escuchados en Latinoamérica y España, consolidando el impacto del lanzamiento.

Prince Royce, por su parte, sumará a la noche sus baladas más populares y los éxitos que lo han mantenido vigente en la escena internacional, demostrando la evolución de su sonido sin alejarse de la esencia bachatera.

¿CUÁNDO COMIENZA LA VENTA DE ENTRADAS Y DÓNDE COMPRARLAS?

La venta de entradas contará con una etapa de preventa programada para los días 10 y 11 de febrero, desde las 10:00 a.m., a través de la plataforma Teleticket. La organización informó que se podrá pagar con cualquier medio disponible y que la demanda será alta debido a que se trata de un evento irrepetible en el país, según informa Infobae.

¿CÓMO ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN TELETICKET?

Para facilitar el proceso, la plataforma recomienda seguir estas indicaciones:

Ingresar al sitio web oficial de Teleticket a la hora de inicio de la preventa. Ubicar el evento correspondiente al concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Lima. Elegir la zona y la cantidad de entradas deseadas. Completar los datos solicitados y efectuar el pago en línea. Guardar la confirmación electrónica como comprobante de compra.

¿POR QUÉ ESTE CONCIERTO ES TAN ESPERADO EN PERÚ?

Romeo Santos mantiene una relación especial con el público peruano, tras haber logrado cifras récord de asistencia en presentaciones anteriores, incluyendo múltiples fechas agotadas en el Estadio Nacional. Prince Royce también llega respaldado por una sólida trayectoria, premios internacionales y un Récord Guinness que lo distingue dentro del género.

La gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026” arrancará en Estados Unidos, pasará por Europa y recorrerá varios países de Latinoamérica. Según la productora, el montaje técnico y visual elevará el estándar de los conciertos en Lima, convirtiendo esta presentación en una de las más esperadas del año musical.

