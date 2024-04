Romina Gachoy ha tomado una decisión contundente tras las recientes denuncias que han surgido en contra del Dr. Fong. La modelo reveló públicamente que solicitó al médico que retire todo el material publicitario en el que ambos aparecen juntos, expresando abiertamente su sentir al respecto. Conoce más de lo que dijo en la siguiente nota.

¿ROMINA GACHOY PIDIÓ AL DOCTOR FONG ELIMINAR PUBLICIDAD CON SU IMAGEN?

Romina Gachoy ha decidido cortar vínculos con el Dr. Fong tras las denuncias en su contra, solicitándole que retire todo material publicitario en el que aparecen juntos. A pesar de su pedido, Gachoy aún no ha recibido respuesta por parte del médico. Esta acción evidencia su deseo de desvincularse del Dr. Fong luego de las acusaciones en su contra, buscando proteger su imagen y reputación.

“Después de tratarme con él salieron las denuncias y sentí vergüenza de asociar mi imagen con él y le pedí, con respeto, que retire el contenido con mi imagen y todavía no lo hace”, señaló Romina.

La solicitud de Gachoy se suma a las acusaciones de otras personalidades como Maricielo Effio y Cinthia Vigil, quienes también han denunciado malas experiencias tras procedimientos con el Dr. Fong. Esta situación resalta el impacto negativo que las denuncias han tenido en la reputación del médico y destaca la importancia de la responsabilidad ética en la práctica médica, especialmente en el campo de la cirugía plástica.

La falta de respuesta del Dr. Fong genera incertidumbre entre seguidores y pacientes, quienes esperan una declaración oficial del médico respecto a las acusaciones en su contra.

Este episodio agrega más controversia a la reputación del Dr. Fong, cuya imagen se ha visto seriamente afectada por las acusaciones de mala praxis y cuestionamientos sobre su ética profesional.

¿QUIÉNES SON LAS FAMOSAS QUE TAMBIÉN ACUSARON AL DR. FONG?

Por si fuera poco, se va revelando que esta no es la primera vez que el doctor Victor Barriga Fong se ve envuelto en una controversia, pues es más de una la personalidad peruana que se atendió con él y luego lo acusó por mala praxis.

La primera de ellas fue la diseñadora de modas Cinthia Vigil, quien se atendió con el Dr. Fong durante 2021. Resulta que durante una intervención el médico le habría inyectado una sustancia nociva en lugar de ácido hialurónico. Asimismo, contó que como consecuencia sufrió de fibrosis interna y que el producto que le fue inyectado se pegó tanto a sus músculos que ya no era posible retirarlo. En su momento también señaló que debido a esta situación su vida no volvería a ser la misma, pues le causó un “daño irreparable”.

Le siguió la famosa Sheyla Rojas, quien a inicios del 2022 sufrió una parálisis facial tras someterse a una liposucción de papada con el mismo cirujano. Su cuerpo tuvo una reacción adversa que la hizo inflamarse no solo en la cara, generándole una mala sensación que no le permitió ni siquiera comer adecuadamente. No obstante, en esta ocasión el Dr. Fong se defendió afirmando que la ex chica reality era la única responsable de lo que le estaba sucediendo.

Por último, tenemos el caso más reciente, el de la actriz Maricielo Effio. Hace tan solo unos nueve meses ella acusó al médico de haberle deformado el ombligo y la barriga tras someterse a una abdominoplastía. Aseguró sentirse muy mal psicológicamente, pues ella trabaja con su imagen física y exigió una indemnización. Sin embargo, el Dr. Fong nuevamente se defendió alegando que fue ella misma quien no cumplió con sus recomendaciones de cuidado post intervención quirúrgica.

¿CUÁNTO PAGÓ ‘MUÑEQUITA MILLY’ POR LA LIPOSUCCIÓN CON EL DR. FONG?

Durante el programa de Magaly TV La Firme, la presentadora compartió el informe policial del suceso. Después de todo, el padre y manager de la cantante folclórica ya había presentado una denuncia contra el doctor Victor Barriga Fong por el delito de homicidio culposo. Lo que señalan es que habría ocasionado la muerte de la joven debido a una negligencia médica por su parte.

Además, el reporte de la demanda también incluye nuevas informaciones sobre el incidente, como el precio que ‘Muñequita Milly’ pagó para atenderse con el Dr. Fong. “Según este reporte, 30 mil soles le pagaron (al Dr. Fong) para que le realizara dicha cirugía”, comentó Magaly Medina. “Creo que cantidad suficiente como para que... así le hayan pagado 10 mil o 15 mil, un médico tiene el deber de cuidar por la vida de su paciente, de no someterla a riesgos innecesarios y más aún si esta paciente se quejaba de dolores”.

La presentadora continuó compartiendo las opiniones de otro experto en la materia, quien señaló al programa que a la hora de realizar el procedimiento de liposucción podrían haber perforado el intestino de la paciente con la cánula que introducen en el abdomen para retirar la grasa. “De pronto, alguna maniobra demasiado fuerte ha ingresado al intestino”, refirió Medina.