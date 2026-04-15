La controversia en torno a la vida personal de Maju Mantilla vuelve a captar la atención pública tras sus recientes declaraciones sobre las acusaciones de infidelidad que surgieron tras el quiebre de su relación con Gustavo Salcedo. La exreina de belleza fue abordada por cámaras de televisión y optó por aclarar su versión de los hechos, marcando distancia de los señalamientos que la vinculan sentimentalmente con el actor colombiano George Slebi. Sin embargo, sus declaraciones no solo buscaron desmentir las versiones difundidas, sino que también incluyeron una revelación que ha generado nuevas interpretaciones sobre lo ocurrido en su matrimonio. A esto se suma el impacto que toda esta situación ha tenido en su entorno familiar y personal, evidenciando que el tema sigue siendo sensible. A continuación, te contamos qué dijo.

¿MAJU MANTILLA FUE INFIEL A GUSTAVO SALCEDO?

La ex Miss Mundo fue enfática al rechazar cualquier vínculo amoroso con el actor colombiano, desmintiendo directamente las versiones que circularon tras su separación. Según explicó para las cámaras de ‘Amor y Fuego’, nunca existió una relación sentimental con Slebi y pidió que se detengan las especulaciones en torno a ese tema.

“Yo no he tenido nada con el actor, y no lo vuelvan a repetir ni involucrar a él en esto”, sostuvo, marcando una clara postura frente a las acusaciones. Asimismo, reiteró que jamás mantuvo un romance: “Yo no he tenido ninguna relación sentimental tampoco”.

Mantilla también se refirió a las declaraciones de su aún esposo, quien había expuesto públicamente el caso. En ese sentido, aseguró que él mismo habría reconocido que exageró algunos aspectos de la situación. “Él ha dicho como dos veces que ha exagerado las cosas (...) que no eran ciertas”, comentó, dejando entrever que el conflicto fue magnificado en medio de un contexto emocional complicado.

¿QUÉ CONFESIÓN HIZO SOBRE SU RELACIÓN CON GEORGE SLEBI?

Pese a negar una infidelidad, la conductora sí admitió que existieron intercambios de mensajes que cruzaron ciertos límites dentro de su relación de pareja. Según explicó, se trató de conversaciones con un nivel de cercanía que no correspondía.

“El problema ha sido de tener mensajes cercanos, con confianza, que no eran apropiados”, reconoció, asumiendo responsabilidad por lo ocurrido. En esa línea, calificó este episodio como un error personal que fue conversado en su momento con su esposo.

“Esa fue mi equivocación, sí; ese fue mi error, sí; y asumo eso”, añadió, dejando claro que, aunque no hubo una relación amorosa, sí hubo conductas que afectaron la confianza en su matrimonio.

Este punto ha sido clave en la controversia, ya que, según versiones previas, dichos mensajes habrían sido descubiertos por Gustavo Salcedo, lo que generó tensiones en la relación.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE GUSTAVO SALCEDO AL DESCUBRIR ESTOS CHATS?

El esposo de la modelo detalló en su momento para Magaly Medina que, durante las grabaciones de la ficción ‘Te volveré a encontrar’ en el año 2018, detectó una cercanía inusual entre su mujer y el colombiano.

Salcedo relató que, al estar alerta sobre el comportamiento de su cónyuge, pudo acceder a las conversaciones privadas que ella sostenía. El empresario incluso confesó haber encarado a Slebi para exigirle explicaciones, logrando que este se disculpara y se alejara definitivamente de la vida de Mantilla tras concluir el proyecto televisivo.

Respecto a por qué no se separó en aquel entonces, el deportista señaló que decidió continuar la relación por el bienestar familiar, según recuerda Infobae.

¿QUÉ DIJO MAJU MANTILLA SOBRE LAS POLÉMICAS QUE RODEAN A SU VIDA PERSONAL?

Durante sus declaraciones para ‘Amor y Fuego’, se mostró afectada y pidió respeto hacia su privacidad, especialmente por su familia.

“Hay temas muy personales que no se cuentan”, expresó, subrayando que no todo lo ocurrido debe hacerse público. Además, cuestionó el constante interés mediático en su vida íntima: “¿Ustedes creen que no afecta todas estas cosas?”, dijo visiblemente conmovida.

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