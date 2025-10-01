¡Rompe su silencio! Maju Mantilla se muestra avergonzada por agresión de Gustavo Salcedo a su exproductor: “Estoy angustiada”

Tras varios días de intentar tener un perfil bajo, Maju Mantilla finalmente se pronunció sobre el violento incidente que involucra a su esposo, Gustavo Salcedo, quien agredió físicamente a Christian Rodríguez, exproductor del programa 'Arriba mi gente’. Ella dio una entrevista exclusiva a ‘Amor y Fuego’, en un programa especial que se emitirá este miércoles 1 de octubre por Willax.

“Estoy sorprendida, estoy angustiada con lo que se está viviendo. Me da muchísima pena que el padre de mis hijos esté envuelto en esto tan terrible”, indicó Maju visiblemente consternada en el adelanto de dicho espacio.

Dichas palabras provocaron diferentes reacciones de parte de los cibernautas que siguen por Instagram a este programa. “Bien, Maju, es momento de hablar”, “Genial que también pueda expresar su sentir”, “Te apoyamos Maju”, “Es mejor que hable para que aclare su posición”, “Maju debe pedir disculpas”, fueron algunos de los comentarios.

Maju Mantilla reaccionó tras la agresión de su esposo al productor de Arriba Mi Gente

A través de un mensaje enviado por WhatsApp a la reportera Verónica Rondón, Maju Mantilla agradeció el interés mostrado por su situación. “Muchas gracias por tu preocupación, la verdad, no me siento bien”, comentó la exreina de belleza en América Hoy. Asimismo, en otro pasaje de la conversación, la también exconductora de Latina fue clara al manifestar su rechazo absoluto hacia cualquier forma de violencia, dejando en claro que no la respalda ni la justifica bajo ninguna circunstancia.

Maju Mantilla reaparece con sorprendente y emotivo mensaje tras escándalo de infidelidad

Tras varios días de ausencia en las redes sociales, la actriz nacional sorprendió al publicar un emotivo mensaje, donde expresó su gratitud y cariño. “Quiero decirles que estoy leyendo sus mensajes. Gracias por sus muestras de cariño, lo aprecio mucho”, compartió Mantilla en su Instagram. Es importante mencionar que hace pocos días, la empresaria lanzó una advertencia contra quienes difundan versiones sobre supuestas infidelidades a su esposo, Gustavo Salcedo. Por otro lado, los seguidores han mostrado su total apoyo a la modelo peruana, donde aprovecharon en mandarle mensajes positivos y muestras de solidaridad en un contexto de su vida complicada marcada por los diversos cuestionamientos.

Qué dijo Maju Mantilla sobre su salida de la televisión

Tras estar envuelta en una polémica por supuestas infidelidades, el pasado 18 de septiembre, Maju Mantilla anunció en plena transmisión su retiro definitivo del programa ‘Arriba Mi Gente’, dejando sorprendidos a los televidentes. “Han sido días muy duros para mí y muy duros para mi familia. En base a chismes, han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada”, dijo al inicio.

Asimismo, la modelo de 41 años dejó en claro que como figura pública siempre está expuesta a las especulaciones, aunque indicó a que no brinden información falsa sobre la vida privada de las personas. “Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas. La mentira repetida no se convierte en verdad y lamento que varios medios de comunicación digital y de televisión hayan optado por el sensacionalismo”, sostuvo Maju.