En las últimas semanas, María Julia Mantilla García, popularmente conocida como Maju Mantilla, ha estado en el ojo público no precisamente por un logro profesional, sino por un supuesto acto de infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo. De hecho, en medio de estas acusaciones y presión pública, la presentadora de televisión tomó la difícil decisión de renunciar a ‘Arriba Mi Gente’, agradeciendo a sus miles de seguidores por el apoyo recibido durante esos momentos. A pesar de las especulaciones, recientemente la modelo peruana ha utilizado sus redes sociales para compartir un reflexivo mensaje que llamó la atención de más de uno. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

MAJU MANTILLA SORPRENDE A SU PÚBLICO CON MENSAJE EN REDES SOCIALES

En medio de los rumores que indicaban presuntos actos de infidelidad de Maju Mantilla con su productor Christian Rodríguez y con el actor colombiano, George Slebi, la exreina de belleza anunció su salida del programa ‘Arriba Mi Gente’. La presentadora de televisión agradeció el apoyo de su público en medio de los diversos cuestionamientos que la señalan por haber faltado el respeto a su hogar. Sin embargo, tras varios días de ausencia en las redes sociales, la actriz nacional sorprendió al publicar un emotivo mensaje, donde expresó su gratitud y cariño.

Maju Mantilla ha utilizado sus redes sociales para compartir un reflexivo mensaje que llamó la atención de más de uno. Foto: Captura Instagram

“Quiero decirles que estoy leyendo sus mensajes. Gracias por sus muestras de cariño, lo aprecio mucho”, compartió Mantilla en su Instagram. Es importante mencionar que hace pocos días, la empresaria lanzó una advertencia contra quienes difundan versiones sobre supuestas infidelidades a su esposo, Gustavo Salcedo. Por otro lado, los seguidores han mostrado su total apoyo a la modelo peruana, donde aprovecharon en mandarle mensajes positivos y muestras de solidaridad en un contexto de su vida complicada marcada por los diversos cuestionamientos.

¿QUÉ DIJO MAJU MANTILLA SOBRE SU SALIDA DE LA TELEVISIÓN?

Tras estar envuelta en una polémica por supuestas infidelidades, el pasado 18 de septiembre, Maju Mantilla anunció en plena transmisión su retiro definitivo del programa ‘Arriba Mi Gente’, dejando sorprendidos a los televidentes. “Han sido días muy duros para mí y muy duros para mi familia. En base a chismes, han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada”, dijo al inicio.

Asimismo, la modelo de 41 años dejó en claro que como figura pública siempre está expuesta a las especulaciones, aunque indicó a que no brinden información falsa sobre la vida privada de las personas. “Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas. La mentira repetida no se convierte en verdad y lamento que varios medios de comunicación digital y de televisión hayan optado por el sensacionalismo”, sostuvo Majo.