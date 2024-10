Hace algunas semanas, Salim Vera, vocalista de Líbido, anunció ante las cámaras de Magaly TV La Firme que se casará con Claudia Sobones, ex Miss Ultra Universe. En esa ocasión, aprovechó para entregarle un lujoso anillo de zafiro y oro blanco en Arequipa. Esta noticia no ha pasado desapercibida para sus miles de seguidores, ya que la joven es 25 años menor que él, pero eso no es un impedimento para ellos. En ese sentido, la pareja, muy emocionada, reveló la fecha estimada para contraer nupcias y compartió más detalles sobre su nueva vida como novios. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO SE CASARÁ SALIM VERA CON SU NOVIA CLAUDIA SOBONES?

En la última edición de Magaly TV La Firme, estuvieron como invitados Salim Vera y su actual novia, Claudia Sobones, para revelar detalles sobre esta nueva etapa de su vida y su convivencia. El rockero anunció que la fecha estimada para casarse es en dos años, es decir, en octubre de 2026. Asimismo, ambos acordaron que la boda se llevará a cabo en Arequipa, ciudad natal de la modelo.

Salim Vera anunció que contraerá matrimonio con su novia Claudia Sobones en dos años. Foto: Captura Magaly TV La Firme

Además, Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad para preguntarle acerca de la convivencia, un viaje que implica desafíos y alegrías, y que con el tiempo logra fortalecerse. El vocalista de Líbido afirmó que viven esta etapa de manera responsable e incluso contó que ya han tenido algunas peleas, pero que no han pasado a mayores. “Sí, por eso estamos pasando por este momento de convivir, de conocernos, conocer nuestros gustos y lo hacemos de manera responsable. Tuvimos algunas pequeñas diferencia pero me controlo”, dijo.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL COMPROMISO DE SALIM VERA Y CLAUDIA SOBONES?

En una anterior informe que presentó Magaly Medina en su programa se refirió sobre el matrimonio que contraerán Salim Vera y Claudia Sobones en los próximos años. La popular ‘urraca’ empezó felicitando al artista peruano por esta nueva etapa en su vida. Así también, recordó que antes era un chico “rebelde”, pues en algún momento el cantante le confesó que no pensaba casarse.

“Antes era un rebelde, una antisistema. Ahora está totalmente hecho un caballerito formal, increíble, se ha enamorado. Hay una diferencia bastante grande y ahora está haciendo algo que no pensaba hacer, casarse”, comentó la figura de ATV.

¿CUÁNTOS AÑOS SE LLEVAN SALIM VERA Y CLAUDIA SOBONES?

Tras conocerse que Salim Vera contraería matrimonio con una joven modelo, los internautas mostraron su curiosidad por saber la diferencia de edad entre ambos. El músico nació el 9 de abril de 1970, es decir, actualmente tiene 54 años, mientras que Claudia Sobones tiene 29 años, por lo que la diferencia de edad es de 25 años. Sin embargo, ambos han demostrado tener la suficiente madurez para entablar un sólido compromiso y consideran que la edad son simplemente números.

Salim Vera anunció que contraerá matrimonio con su novia Claudia Sobones en dos años.

¿QUIÉN ES CLAUDIA SOBONES, PAREJA DE SALIM VERA?

Claudia Sobenes Rivera es una joven docente de Educación Inicial que aspira a especializarse en terapia musical y a establecer su propio centro pedagógico para niños. Además de su trayectoria profesional, Claudia tiene experiencia en concursos de belleza; en 2019, participó en el certamen de Miss Yanahuara y, dos años más tarde, fue coronada Miss Latinoamérica Arequipa 2021.

Salim Vera anunció que contraerá matrimonio con su novia Claudia Sobones en dos años.

Por otro lado, a pesar de sus exitosos logros profesionales y en el mundo de la belleza, la arequipeña ha mantenido una relación sólida con Salim Vera. En 2020, el cantante le dedicó la canción “Hueso de cartílago”, lo que muestra la profunda conexión que comparten. Ambos han vivido momentos importantes, como el reciente concierto de reunión de Líbido, donde Claudia estuvo junto a Salim, apoyándolo en todo momento.