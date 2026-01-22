La influencer Samahara Lobatón vuelve a colocarse en el foco mediático, esta vez por una decisión que ha generado sorpresa y debate en el mundo del espectáculo. Tras semanas de intensa exposición mediática debido a sus conflictos personales con Bryan Torres, la figura televisiva anunció que pondrá en venta sus principales plataformas digitales, un movimiento que no pasó desapercibido por las cifras involucradas y el momento elegido.

El ofrecimiento de sus cuentas se produce tras semanas de alta visibilidad y reacciones constantes en redes y programas de farándula. Descubre cuánto pide Samahara Lobatón por sus redes, qué motivó esta decisión y por qué ha provocado tantas críticas.

¿CUÁNTO PIDE SAMAHARA LOBATÓN POR SUS REDES SOCIALES?

Samahara Lobatón sorprendió al revelar los montos que solicita por sus perfiles más importantes. Según el anuncio difundido en sus propias plataformas, el precio varía dependiendo de la red social:

Instagram: la cuenta fue puesta en venta por S/13.000 , cifra que llamó la atención por el nivel de alcance que mantiene.

la cuenta fue puesta en venta por , cifra que llamó la atención por el nivel de alcance que mantiene. TikTok: el perfil en esta plataforma fue valorizado en S/10.000, aprovechando su reciente incremento de visualizaciones.

En el mensaje, la influencer dejó una advertencia clara: “solo gente realmente interesada”. Con esta aclaración, busca evitar que personas ajenas a la transacción le hagan perder el tiempo.

¿QUÉ OPINAN LA PRENSA SOBRE LA VENTA DE SAMAHARA?

La noticia no pasó desapercibida para los conductores de programas de farándula, quienes cuestionaron la lógica detrás de comprar una cuenta cuya fama depende exclusivamente de una persona.

Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, fue uno de los más escépticos al respecto, señalando que el costo es excesivo para un espacio que pierde sentido sin su protagonista original. Durante el programa ‘Amor y Fuego’, él manifestó que “la gente también te sigue para ver qué pones”, sugiriendo que el valor de la comunidad se desvanece si el contenido deja de estar ligado a la identidad de Samahara.

Por otro lado, su compañera Gigi Mitre enfocó su crítica en la desconexión que esta venta genera con los usuarios. La presentadora describió la situación como una forma de aprovecharse de la fidelidad del público, afirmando: “La gente te sigue a ti y de ahí tú le sacas las vueltas”. Para los conductores, vender una cuenta es romper un pacto implícito de confianza entre el influencer y su seguidor.

¿QUÉ CONTROVERSIAS DEL PASADO DE SAMAHARA SE VOLVIERON A RECORDAR?

Durante el mismo espacio televisivo, los conductores pusieron sobre la mesa antecedentes que ya habían generado polémica. González recordó que en ocasiones anteriores Samahara utilizó sus redes para ofrecer productos de manera directa, incluso animales. “Vendía cachorros”, señaló, al describir publicaciones antiguas.

Además, Peluchín cuestionó la fiscalización de este tipo de actividades y mencionó posibles dudas tributarias cuando se realizan ventas directas en plataformas digitales, según informa Infobae.

¿QUÉ CONFLICTO ATRAVIESA SAMAHARA LOBATÓN ACTUALMENTE?

La decisión de vender sus redes sociales se produce en medio de un momento crítico en la vida personal de Samahara Lobatón, marcado por la difusión de un video que cambió radicalmente la percepción pública de su relación con Bryan Torres. El material audiovisual mostró un episodio de extrema violencia que, según especialistas consultados en espacios mediáticos, sería compatible con una tentativa de feminicidio por la intensidad del ataque y el riesgo al que fue expuesta la influencer.

Antes de la publicación completa del registro, Lobatón solo había compartido fragmentos que presentaban el hecho como una discusión sentimental. Con la difusión total del video, el contexto se reconfiguró por completo y generó una reacción inmediata en su entorno familiar.