Este fin de semana, Samahara Lobatón generó revuelo en la farándula peruana con sus declaraciones en el temible sillón rojo de “El Valor de la Verdad”, donde no solo contó polémicos pasajes de su vida, sino también detalles de su infancia y adolescencia marcada por la ausencia paterna. De hecho, la hija de Melissa Klug contó cómo fue la convivencia y relación con Jefferson Farfán cuando aún mantenía una relación sentimental con su madre, considerándolo como un padre. Sin embargo, explicó las razones que llevaron a que el rol paterno quedara vacío por distintos motivos, hecho que incluso sorprendió al propio Beto Ortiz. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE JESÚS BARCO Y JEFFERSON FARFÁN?

En la pregunta 6 de “El Valor de la Verdad”, Samahara Lobatón sorprendió a más de uno al revelar que vio en Jefferson Farfán una figura paternal tras pasar 13 años de relación con su madre Melissa Klug. No obstante, dejó en claro que ese título le quedó grande, pues no lo consideraba como un papá. Según relató la influencer, cuando tenía entre uno y dos años solía ver al exjugador en su casa, pero que esa cercanía estuvo marcada más por la rutina que por una verdadera conexión.

“Sí, pero no fue como un papá. Él estuvo 13 años con mi mamá, cuando yo tenía 1 o 2 años. Fui una niña que creció viendo al hombre de mi mamá que proveía y todo, pero no fue como un papá. Ni tanto, directamente no nos pagaba el colegio. Él tenía un juego con mamá: ‘la cartera o el dinero de la cartera’. Mi mamá le decía ‘Oye, necesito pagar el colegio’ y él le decía que no. Mi mamá escogía ‘la plata de la cartera’ para pagarnos el colegio”, narró Samahara.

Eso no es todo, pues, la hija de Abel Lobatón se atrevió a comparar a Jefferson Farfán con Jesús Barco, actual pareja de su madre, asegurando que él sí es un padre presente en sus vidas y que siempre está al pendiente de los demás hijos de Melissa Klug. “Es un padrastro para nosotras y es totalmente distinto las cosas. Somos como hijas mayores, no somos niñas. Jesús todo el tiempo está: ‘¿cómo estás? ¿cuándo vienen? ¿vamos a comer el domingo?’, cosas que demuestran que quiere estar presente. Con mis hermanos es igual. Con Jefferson no había eso”, contó.