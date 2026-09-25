Tras su participación en ‘La granja VIP Perú’, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. despertaron rumores de un posible romance, luego de ser vistos juntos en varias oportunidades. A pesar de que ambos aseguraron que solo mantienen una linda amistad, el joven influencer no descartó que su vínculo pueda convertirse en una relación en un futuro. En ese sentido, en medio de diversas especulaciones, tanto la hija de Melissa Klug como el modelo peruano han sido convocados para formar parte de un nuevo reality que promete dar que hablar: ‘El Sultanato’. Tras el anuncio oficial, las redes sociales generaron más de una reacción debido a la polémica que suele rodear a estos personajes, quienes deberán convivir con otras figuras internacionales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ ‘EL SULTANATO’, EL NUEVO REALITY EN EL QUE PARTICIPARÁN SAMAHARA LOBATÓN Y RENATO ROSSINI?

A través de sus plataformas oficiales, se confirmó que ‘El Sultanato’ se estrenará este domingo 27 de septiembre a través del canal del reality en YouTube (LINK), donde serán presentados los 15 participantes provenientes de distintos países, en una edición que promete dar de qué hablar. Entre ellos, destaca la presencia de Samahara Lobatón y Renato Rossini, quienes se mostraron agradecidos por la oportunidad brindada. “Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Dios me enaltece”, escribió la hija de Melissa Klug.

Asimismo, entre los otros protagonistas del nuevo reality, que se desarrollará en Miami, Estados Unidos, se encuentran la influencer mexicana Kimberly, conocida como la “Más Preciosa” e integrante de Las Perdidas, y el presentador español Kiko Hernández, exconcursante de ‘Gran Hermano’. El elenco también contará con la participación de Alexa Torres, Yuli Ruiz, los gemelos Ramírez, Jennifer Chacón y la activista cultural shuar ecuatoriana Naykim Tzamarenda.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE SU SUELDO EN ‘LA GRANJA VIP 2026′?

En una entrevista para el podcast de Magaly Medina, Samahara Lobatón se presentó para hablar acerca de su faceta como madre y sus desafíos laborales tanto en la televisión como en las plataformas digitales. Sin embargo, no dejó de destacar el importante papel que cumplen sus nanas, quienes se encargan del cuidado de sus pequeños hijos mientras ella permanece enfocada en sus proyectos profesionales. Asimismo, señaló que asume los principales gastos de sus hijos, además de cubrir las necesidades esenciales del hogar.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ le consultó cómo afronta estas responsabilidades económicas y si los realities en los que participó le permitieron obtener los ingresos necesarios para mantener una vida estable. Esto llevó a que la joven influencer expresara su agradecimiento por el buen momento laboral que atraviesa; aunque dejó entrever que la remuneración que recibió por participar en ‘La granja VIP’ estuvo por debajo de sus expectativas. “No me puedo quejar, Dios está conmigo pese a todo. Sí, pero el de ‘La Granja’ no puedo decir mucho, pero no fue gran cosa”, contó.