Es bien sabido que la amistad entre Nicola Porcella y Wendy Guevara se ha ido consolidando con el transcurso del tiempo luego de su participación en “La Casa de los Famosos México”. De hecho, sus seguidores no tardaron en apodarlos ‘WenCola’ debido a su sólida amistad, llena de afecto y respeto mutuo. En esta oportunidad, la celebridad mexicana ha salido en defensa del peruano luego de que recibiera múltiples críticas de Magaly Medina. Guevara no dudó en insinuar que la popular ‘Urraca’ está enamorada de él, ante lo cual ella respondió con firmeza a dichas acusaciones, que han causado gran alboroto en las redes sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ WENDY GUEVARA AFIRMÓ QUE MAGALY MEDINA ESTÁ ENAMORADA DE NICOLA PORCELLA?

En 2023, Nicola Porcella tuvo la gran oportunidad de participar en “La Casa de los Famosos México”, donde se relacionó con diversas celebridades nacionales, entre ellas Wendy Guevara. Esta programa le dio la oportunidad de desarrollarse como artista, en la que formó parte de producciones como “El amor no tiene receta” y “Amanecer”, así como conducir un espacio en la televisión. Inclusive, el actor aseguró en una entrevista que “su sangre es mexicana”, ocasionando una nueva polémica en su vida por negar sus raíces peruanas. Por su parte, los medios peruanos y seguidores reaccionaron ante estas revelaciones, que sorprendieron a más de uno.

En tanto, Magaly Medina ha sido una de las más críticas con el trabajo de Porcella, cuestionando su desempeño en cada proyecto que ha realizado en el país azteca, así como el de su vida personal. Esto ha generado que su gran amiga y compañera, Wendy Guevara, no dude en referirse de la periodista, insinuando que esta estaría enamorada de él. “Yo ya hablé de la señora esta que siempre habla de Nicola. Está enamorada de Nicola. La señora esa de Perú que siempre toca temas de él, siempre ha estado enamorada de Nicola. Vive obsesionada y lo ama; yo creo que quiere con él. Dense cuenta. Está obsesionada con él. Todo lo que hace Nicola lo comenta. Cuando alguien me cae mal, mejor ni hablo de la persona”, dijo Wendy.

MAGALY MEDINA RESPONDE CON TODO A WENDY GUEVARA

Ante las fuertes declaraciones de Wendy Guevara en las redes sociales, Magaly Medina, visiblemente fastidiada, utilizó su programa de televisión para responderle y dejar en claro que su labor se basa en la crítica. Además, aseguró que lo dicho por la influencer es por falta de argumentos. Aunque la presentadora pasó por alto sus afirmaciones, ya que, según la ‘pelirroja’, Guevara no tiene conocimiento sobre la farándula y los códigos de la televisión peruana.

“¿Qué le pasa a Wendy Guevara, la amiga de Nicola Porcella? (...) Lo defiende de todo, hasta que se peleen. Ahora resulta que enfiló su defensa conmigo. No me compares contigo, Wendy, que tú y yo tenemos años luz de diferencia. Para empezar, tú no eres crítica de televisión y yo sí. Es una frasecita cliché: ‘Está enamorada de él, está obsesionada, y seguro que él no le hizo caso’. No ves que yo estoy conduciendo un programa de televisión hace 27 años para estar mendigándole amor a una de las figuras de la farándula a las que critico. Sería una imbec****** pensar eso“, sostuvo Medina.