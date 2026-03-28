En la actualidad, Carlos Alcántara es un reconocido actor y comediante peruano, destacado por sus interpretaciones en “Pataclaún”, “La gran sangre” y “Asu Mare”, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público. Sin embargo, en los últimos días su nombre ha acaparado la atención de los medios de espectáculos tras hacer oficial su separación de Jossie Lindley, con quien estuvo casado desde 2010 y tuvo dos hijos. Esta situación ha llevado a que el popular “Machín” sea captado por las cámaras de Magaly Medina disfrutando de su soltería en salidas nocturnas. A pesar de que fue vinculado sentimentalmente con la modelo Shirley Arica, el director de cine ha vuelto a causar sensación en las redes sociales, luego de que fuera captado una vez más a altas horas de la noche disfrutando con una misteriosa rubia en una reconocida discoteca en Barranco. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

CARLOS ALCÁNTARA ES CAPTADO DISFRUTANDO LA NOCHE CON MISTERIOSA MUJER EN BARRANCO

A través del programa ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina difundió unas imágenes en la que se observa a Carlos Alcántara pasándola de lo mejor con una misteriosa mujer dentro de un box en Barranco Bar el pasado 25 de marzo. De acuerdo con las imágenes difundidas por el espacio de ATV, el actor peruano llegó hasta las instalaciones del establecimiento vistiendo una clásica camisa blanca remangada y un pantalón de vestir negro, donde fue captado junto a una joven rubia bailando al ritmo de la orquesta. Por su parte, Magaly Medina cuestionó el comportamiento de ‘Cachín’ y se preguntó si así actuaba cuando estaba con su expareja, Jossie Lindley.

Asimismo, la ‘Urraca’ indicó que el jurado de ‘Yo soy’ le encanta llamar la atención del público cada vez que asiste a un evento, así como su gusto por las más jovencitas. “Disfruta ser la nueva sensación del bloque; baila, se menea, coquetea y siempre hay una chibola que le sigue el ritmo. Parece que ahora ha descubierto que los miércoles hay fiesta, que los miércoles no son unos miércoles aburridos. Él ha descubierto el sabor de la vida. Su nueva juventud está viviendo un renacimiento, se siente como de 40. Él está como en una caja de cristal en exhibición. Es un escaparate para que todo el mundo lo vea”, sostuvo Medina.

CARLOS ALCÁNTARA SE ROBA LAS MIRADAS DURANTE LA BODA DE SU HIJO MAYOR

Hace unos días, a través de su Instagram oficial, Carlos Alcántara compartió detalles íntimos de la boda de su hijo mayor, Gianfranco Alcántara, que se llevó a cabo en un centro campestre rodeado de familiares y amigos íntimos de la pareja. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue cuando el actor peruano sorprendió al saltar a la pista para bailar, junto a la novia, Andrea Rubini Caballero, al ritmo de ‘Another One Bites the Dust’ de Queen, uno de los temas más característicos de su película. En las imágenes se puede observar cómo el comediante demuestra gran flexibilidad y mueve los brazos de manera sorprendente, lo que generó la ovación de los invitados. ”¡A su mare! Qué tal Dragón”, se escucha en el video. De esta manera, el también jurado de ‘Yo soy’ demuestra que su edad no es impedimento para pasar un agradable momento, sobre todo, con las personas que más quiere.