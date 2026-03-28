Por Redacción EC

En la actualidad, Carlos Alcántara es un reconocido actor y comediante peruano, destacado por sus interpretaciones en “Pataclaún”, “La gran sangre” y “Asu Mare”, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público. Sin embargo, en los últimos días su nombre ha acaparado la atención de los medios de espectáculos tras hacer oficial su separación de Jossie Lindley, con quien estuvo casado desde 2010 y tuvo dos hijos. Esta situación ha llevado a que el popular “Machín” sea captado por las cámaras de Magaly Medina disfrutando de su soltería en salidas nocturnas. A pesar de que fue vinculado sentimentalmente con la modelo Shirley Arica, el director de cine ha vuelto a causar sensación en las redes sociales, luego de que fuera captado una vez más a altas horas de la noche disfrutando con una misteriosa rubia en una reconocida discoteca en Barranco. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.