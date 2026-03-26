Por Redacción EC

La granja vip’ es un reality de convivencia donde 16 famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada: S/ 100 000. Y es que, tras el ingreso de particulares personajes del mundo de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pamela López, Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Yiddá Eslava, Miguel Vergara, Gabriela Herrera, Diego Chavarri, Pati Lorena y Christian Martínez alias ‘Cri Cri’, entre otros, ha dado de que hablar en los medios de espectáculos y en las redes sociales. En ese contexto, en medio de un nuevo ingreso al programa de Panamericana Televisión, Samahara Lobatón vivió un tenso momento con su madre, Melissa Klug, luego de dejar entrever que Jesús Barco sería el nuevo participante. Esto, sin duda, generó la sorpresa y molestia de la chalaca, quien tuvo una reacción inesperada frente a las cámaras. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.