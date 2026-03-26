‘La granja vip’ es un reality de convivencia donde 16 famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada: S/ 100 000. Y es que, tras el ingreso de particulares personajes del mundo de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pamela López, Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Yiddá Eslava, Miguel Vergara, Gabriela Herrera, Diego Chavarri, Pati Lorena y Christian Martínez alias ‘Cri Cri’, entre otros, ha dado de que hablar en los medios de espectáculos y en las redes sociales. En ese contexto, en medio de un nuevo ingreso al programa de Panamericana Televisión, Samahara Lobatón vivió un tenso momento con su madre, Melissa Klug, luego de dejar entrever que Jesús Barco sería el nuevo participante. Esto, sin duda, generó la sorpresa y molestia de la chalaca, quien tuvo una reacción inesperada frente a las cámaras. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ MELISSA KLUG ENFURECIÓ CON SAMAHARA LOBATÓN TRAS UN POSIBLE INGRESO DE JESÚS BARCO A ‘LA GRANJA VIP’?

En la última edición de ‘La granja vip’, se vivió un momento en particular entre Samahara Lobatón y Melissa Klug, luego de que dejara entrever el posible ingreso de Jesús Barco a ‘La granja vip’. Todo inició cuando ambas se encontraban conversando sobre estrategias y alianzas en la sala de la casa sin esperar que la joven influencer cometiera una infidencia sobre una posible participación del actual pareja de su madre: “Tú y Jesús van a dormir en camas separadas”. Esto generó, sin dudas, la molestia de la chalaca que no dudó en hacérselo saber. “Qué estás hablando… Ay Diosito santo. Si pudiera arrastrarte y trapear el piso con tu pelo, lo haría en este instante”, expresó Klug, mientras Samahara trataba de disimular.

¿POR QUÉ PAUL MICHAEL DISCUTIÓ CON PAMELA LÓPEZ EN ‘LA GRANJA VIP’?

En una edición de ‘La granja VIP’, el programa mostró imágenes en las que Mark Vito entabla una conversación con Pamela López, quien se encontraba en pijama y a solas en el exterior de la casa. Esto generó que Paul Michael la cuestione por andar a altas horas de la noche con el tiktoker. Según explicó la norteña, esta reunión se debió a una posible estrategia o alianzas que estaría desarrollando junto al influencer dentro de la competencia. Lejos de que todo quedara claro, el salsero cuestionó sus declaraciones, argumentando las razones por las que no fue incluido en esa reunión. “¿Y por qué contigo sola? ¿Pero tú solamente? ¿Por qué no nos unes a tu estrategia?”, indicó.

Aun así, López insistió que tocar estos temas en un ambiente cerrado donde comparte con otros compañeros no siempre resulta conveniente, por lo que, según ella, se lo iba a comunicar a su pareja ni bien reciba la información. “Paul solo quería hablar conmigo acerca del reality sobre estrategias nada más. Paul, escucha con atención, me revientas, eres insoportable. Soy más cuerda que tú de repente lo puedo entender con mayor facilidad y yo te lo puedo transmitir”, sostuvo la empresaria visiblemente indignada con su novio.