Pamela Franco ha decidido romper el silencio para confrontar directamente a Pamela López. En medio de la inauguración de su más reciente proyecto empresarial en Lima Norte, la intérprete de cumbia no ocultó su fastidio ante las constantes menciones de la expareja de Christian Cueva hacia ella y el futbolista en programas de televisión y redes sociales.

Cansada de verse envuelta en un ciclo mediático que parece no tener fin, la cantante aprovechó los reflectores de su nueva faceta como emprendedora para marcar límites y responder a los constantes señalamientos que involucran su vida personal. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO CONTRA PAMELA LÓPEZ PARA RESPALDAR A SU PAREJA?

Durante una conferencia de prensa por su nuevo emprendimiento, la cantante sugirió que la persistencia de López en hablar sobre otros se debe a una preocupante falta de ocupaciones. Con un tono cargado de sarcasmo, la artista lanzó una invitación pública para que la actual pareja de Paul Michael adquiera un espacio comercial en su nuevo recinto de Los Olivos, argumentando que el empleo es el mejor remedio contra el escándalo.

“La invito más bien a que compre su tienda en Central Plaza de Los Olivos y hay que ponernos a trabajar, porque una persona que no está ociosa y que trabaja no tiene tiempo de chismes”, expresó. Con estas palabras, Franco buscó minimizar los reclamos de Lopez, alegando que alguien enfocado en producir no desperdicia energía en conflictos externos. Además, enfatizó el cansancio que siente tras meses de ataques, señalando que “para que haya paz se necesita de dos” y criticando a quienes, según ella, intentan obtener beneficios económicos lucrando con su privacidad.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE LA PROLONGADA PRESIÓN DE LOS MEDIOS?

En su encuentro con los medios, la artista hizo una reflexión sobre la madurez y la necesidad de detener el hostigamiento mediático que ha enfrentado desde que se hizo pública su relación con el futbolista.

Franco insistió en que ha sido paciente ante los comentarios reiterados y que su prioridad es proteger su estabilidad emocional y laboral. “Vengo soportando un montón de cosas”, afirmó, subrayando que no busca confrontaciones, sino cerrar un capítulo que considera extendido innecesariamente por terceros desde hace meses, según informa el diario La República.

¿QUÉ PROYECTO PRESENTARON FRANCO Y CUEVA EN LIMA NORTE?

Las declaraciones de la cumbiambera ocurrieron mientras se anunciaba la apertura del Central Plaza Los Olivos, un centro comercial desarrollado por la cantante y el futbolista en el norte de Lima. El espacio tendrá alrededor de 10.000 metros cuadrados, locales comerciales y una explanada para conciertos. “Este es nuestro nuevo bebé”, comentaron, destacando que el recinto apostará por actividades culturales sin exclusiones en su programación.

La pareja explicó que el centro comercial busca dinamizar Lima Norte y abrir oportunidades a artistas emergentes. “No se discriminará a nadie”, aseguraron, al detallar que la programación incluirá conciertos y actividades para distintos públicos, reforzando su apuesta por un espacio inclusivo y de alcance comunitario con impacto económico local y proyección cultural sostenida a mediano plazo según lo anunciado oficialmente.

