Nicola Porcella volvió a estar en el centro de la polémica tras protagonizar un tenso momento en la televisión mexicana. Durante su participación en el programa “Montse y Joe” de Unicable, el exchico reality mostró incomodidad cuando una terapeuta le pidió reconocer su orgullo por haber nacido en el Perú.

Su reacción, marcada por risas nerviosas y resistencia a pronunciar frases relacionadas con su nacionalidad, generó críticas y dividió opiniones en redes sociales. A continuación, te contamo qué dijo.

¿POR QUÉ NICOLA PORCELLA MOSTRÓ RECHAZO AL HABLAR DE SU NACIONALIDAD?

El episodio ocurrió en medio de un ejercicio guiado por una terapeuta, quien le pidió a Nicola Porcella repetir frases de agradecimiento hacia su tierra natal. Desde el inicio, el exintegrante de “Esto es guerra” mostró resistencia. Cuando la especialista le solicitó decir “mi sangre es peruana”, el actor interrumpió para responder con seguridad: “mexicana”. El gesto sorprendió al público y provocó risas nerviosas en el set.

La terapeuta insistió para que repitiera correctamente la frase, y aunque Porcella accedió, la incomodidad fue evidente. Minutos después, cuando se le pidió afirmar que “su primer éxito fue haber nacido en Perú”, soltó entre risas: “Eso me va a costar”. Pese a que finalmente cumplió con la dinámica, la escena reveló su dificultad para reconciliarse con su identidad peruana, tema que ha sido recurrente en su vida pública.

¿CÓMO REACCIONARON EN EL PROGRAMA Y EN LAS REDES SOCIALES?

El ambiente en el estudio pasó de la risa a la tensión mientras Porcella intentaba disimular su incomodidad. La terapeuta mantuvo un tono sereno y buscó que el actor conectara con sus emociones, pero el intercambio terminó mezclando humor y nerviosismo. Al cierre, la especialista comentó que Nicola estaba “peleado con la madre tierra”, en alusión a su desconexión simbólica con el Perú, a lo que él respondió entre risas: “La Pachamama, güey, de Perú”.

El momento fue viralizado en redes sociales y generó una ola de comentarios. Algunos usuarios lo criticaron por “renegar de su sangre”, mientras otros lo defendieron argumentando que enfrentó años difíciles en su país y que su reacción fue producto de experiencias dolorosas, según informa Infobae.

¿QUÉ DIJO RODRIGO GONZÁLEZ SOBRE LA POLÉMICA ACTITUD DE PORCELLA?

El conductor Rodrigo González expresó su indignación por la actitud del actor y señaló que Porcella ha proyectado en el Perú la culpa de sus propios errores. “Finalmente, son consecuencias de sus actos y creo que él ha instalado en su mente que la culpa es del Perú o de la prensa peruana”, dijo en “Amor y fuego”.

Asimismo, recordó que los peruanos suelen celebrar los logros de sus compatriotas en el extranjero. “Cuando un peruano triunfa, triunfamos todos. Le ha ido bien, le han dado otra oportunidad. Debería sentirse orgulloso de eso”, agregó.