La reciente aparición de Pamela Franco y Christian Cueva en el programa La Karibeña Espectáculos ha desatado una ola de comentarios. La pareja, que acudió para promocionar su colaboración musical titulada “El perro del Hortelano”, aprovechó el espacio para hablar abiertamente sobre su vínculo sentimental y despejar las dudas que rodean su futuro.

En medio de risas y complicidad, surgieron preguntas inevitables sobre si llevarían su romance al altar y si este evento llegaría a ser televisado. Ante la expectativa de sus seguidores, la cantante tomó la palabra para fijar una postura clara y realista. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE PAMELA FRANCO SOBRE EL MATRIMONIO?

Ante los rumores de un matrimonio cercano, la cantante optó por una postura cauta y reflexiva. Pamela Franco explicó que, para ella, lo más importante en una relación es la estabilidad emocional y la convivencia diaria, antes que cualquier trámite legal. Si bien considera que el matrimonio es un acto significativo, sostuvo que una firma no asegura el éxito ni la duración de una relación.

La artista señaló que su prioridad es construir un proyecto de vida basado en el entendimiento mutuo, el respeto y la compatibilidad. Desde su punto de vista, el amor verdadero se demuestra en el día a día y no únicamente en una ceremonia. “Yo creo que las personas buscamos estabilidad en todos los aspectos. (...) No solamente es casarse, sino construir cosas juntos y llevarnos bien, comentó durante el programa.

Asimismo, advirtió que las emociones intensas propias del enamoramiento pueden llevar a decisiones impulsivas si no se toman con calma. Franco remarcó que antes de pensar en boda es necesario comprobar que existe una base sólida para el futuro.

Finalmente, pidió tranquilidad a sus seguidores y dejó en manos del tiempo el destino de su relación, asegurando que lo que tenga que darse ocurrirá de manera natural.

Christian Cueva y Pamela Franco / SYSTEM

¿CÓMO SERÍA LA BODA SOÑADA PARA EL POPULAR ‘ALADINO’?

Aunque Pamela Franco mantiene una postura reservada sobre el matrimonio, Christian Cueva sí se permitió imaginar cómo sería una eventual celebración. El futbolista comentó que, de llegar al altar, preferiría una ceremonia sencilla e íntima, lejos de la exposición mediática y los grandes eventos.

Según explicó, su deseo sería compartir ese momento con familiares y amigos cercanos, priorizando un ambiente cálido y privado. Incluso mencionó que la música tendría un papel importante en esa celebración ideal. Sin dudarlo, señaló a su grupo favorito: “Que toque Agua Marina”, dijo entre risas, según recoge el diario La República.

¿QUÉ ASPECTOS DE PAMELA FRANCO ADMIRA PROFUNDAMENTE CHRISTIAN CUEVA?

Christian Cueva se mostró más expresivo al hablar de su pareja y no dudó en destacar las cualidades que lo enamoraron. El futbolista señaló que su admiración por Pamela va más allá de lo físico y está relacionada con su forma de ser, su esfuerzo constante y su dedicación en distintos ámbitos de su vida. El mediocampista resaltó especialmente el rol de la cantante como madre y su compromiso con su carrera artística.