‘Doña Peta’, madre del renombrado futbolista Paolo Guerrero, fue invitada por el programa ‘Amor y Fuego’, para hablar con sinceridad y emotividad sobre la pareja de su hijo, Ana Paula Consorte. En la conversación sostenida con el conductor Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’, la matriarca reveló sus emociones y expresó su satisfacción por la armonía y estabilidad emocional que ha encontrado su familia.

¿CUÁL FUE LA OPINIÓN DE ‘DOÑA PETA’ SOBRE ANA PAULA CONSORTE?

‘Doña Peta’ ofreció una respuesta serena y tranquilizadora al ser consultada sobre su relación con Ana Paula Consorte durante su participación en ‘Amor y Fuego’. Además de confirmar que todo está bien entre ellas, destacó el papel de Ana Paula como la actual compañera de su hijo y madre de sus nietos más recientes. La matriarca expresó que la relación entre ellas es normal y que, en última instancia, lo importante es la felicidad de su hijo, lo que automáticamente se traduce en la suya propia.

Uno de los aspectos más emotivos de la entrevista fue cuando ‘Doña Peta’ se expresó sobre sus nietos. Al referirse al desarrollo de su nieto más pequeño, comentó emocionada que ya está caminando y que es una bendición de Dios, según recoge el diario La República.

¿QUÉ RESPONDIÓ ANA PAULA CONSORTE SOBRE LOS COMENTARIOS DE ‘DOÑA PETA’?

Frente a las especulaciones sobre un conflicto con ‘Doña Peta’, la madre de su pareja Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte se pronunció en una entrevista para “América Hoy”. La modelo brasileña desmintió cualquier rumor de distanciamiento con ‘Doña Peta’, la madre de su pareja Paolo Guerrero, afirmando que todo está muy bien y que incluso se encontraba en casa de su suegra, refutando así cualquier suposición de problemas entre ellas.

¿QUIÉN ES ANA PAULA CONSORTE?

Nacida en Brasil, Ana Paula Consorte es una bailarina que formó parte del elenco de ‘Fausto Na Band 2022′ y una modelo que se coronó como ganadora del concurso Miss Novo Hamburgo 2012. Entre las habilidades que posee, está la facilidad que tiene para hablar en público, lo cual ha demostrado en numerosas entrevistas, según recoge La República.

Actualmente, la actual novia de Paolo Guerrero es una influencer que cuenta con una comunidad de un poco más de 280 mil seguidores en Instagram.

¿CÓMÓ EMPEZÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE ANA PAUL CONSORTE Y PAOLO GUERRERO?

Como se sabe, la modelo y el futbolista empezaron una relación en 2022 y posteriormente se convertirían en padres de dos niños, el cual uno nació en 2023 y otro nació recientemente en este 2024.

Sin embargo, si bien Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte mantienen una relación estable desde hace más de un año, lo cierto es que su historia de amor tuvo inicios complicados, puesto que el peruano reveló haber padecido para conquistarla y sufrido los estragos de su anterior mediático compromiso.

En diálogo con Jesús Alzamora para ‘La Lengua’, Paolo Guerrero abrió su corazón brindando detalles íntimos acerca de la manera como decidió acercarse a la brasileña y las dificultades que tuvo para entablar algún tipo de lazo.

“Ella pensaba que yo estaba en una relación”, manifestó en un principio el histórico goleador de la selección peruana acerca del primer contacto que tuvo con la también bailarina. Por este motivo puntual, recibió “varias trabas de su parte”.

Por otro lado, Paolo no dudó en relatar detalles exactos sobre la vez en la que Ana Paula Consorte le realizó varias preguntas vinculadas puntualmente al romance de 4 años aproximadamente que sostuvo con Alondra García Miró.

“‘¿Cuánto tiempo que no estás en una relación?’, me preguntó. ‘Tres o cuatro meses’, le dije. ‘Pero a ti te involucran todavía’, insistió. ‘Pero, ya no estoy’, replicaba”, comentaba el atacante.

Con el transcurrir del tiempo, finalmente Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte lograron conformar una sólida relación amorosa con dos pequeños niños.