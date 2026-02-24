Un nuevo capítulo se ha abierto en la polémica entre Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, y Monserrat Seminario, luego de que se anunciara oficialmente el divorcio tras varios años de relación. Y es que, desde hace algunas semanas, la piurana fue acusada por las hijas del cómico peruano de presuntamente maltratar físicamente a su padre, además de mantenerlo descuidado y haberle sido infiel durante el matrimonio. Frente a estas acusaciones, la aún esposa del sonero afirmó que el musico estaría negando públicamente a su hija mayor, lo que originó que él mismo se pronunciara al respecto. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO REACCIONÓ ‘MELCOCHITA’ TRAS LAS ACUSACIONES DE MONSERRAT SEMINARIO?

En una entrevista para el Trome, el popular ‘Melcochita’ reveló que, tras múltiples conflictos con Monserrat Seminario, iniciará los trámites de divorcio apenas llegue a Lima, luego de su viaje a Estados Unidos por motivos laborales. Sin embargo, dejó en claro que seguirá asumiendo los gastos de sus tres hijas, argumentando que actualmente ha pagado la renta de la vivienda donde viven sus pequeñas, así como los siete meses de colegio que se debía. Asimismo, señaló que ha decidido no entregarle dinero en efectivo a su aún esposa, al considerar que no administra adecuadamente las finanzas. Por último, el sonero contó que, desde que partió al extranjero, no tiene comunicación con la piurana.

“Cuando llegue a Lima, empezaré los trámites, en abril retorno al Perú. Aún tengo mucho trabajo por aquí (Estados Unidos), ella en vez de hacerme un mal, me ha hecho un bien. Yo ya pagué la casa (donde está viviendo Monserrat con las menores) y los siete meses de colegio que ella no pagó. Seguiré asumiendo todos los gastos de ellas, nunca van a estar desamparadas, pero menos de la señora (Monserrat). Ya no le daré plata, no puedo darle dinero en mano porque parece que es de la familia de ‘Gastón’, porque no pagó siete meses el colegio de mis hijas y eso es algo sagrado. No tengo por qué hablar de ella, no hay comunicación con la señora”, dijo Pablo Villanueva.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ MONSERRAT SEMINARIO A MELCOCHITA POR EL DÍA DE SAN VALENTÍN?

Durante los últimos días, el popular ‘Melcochita’ se encuentra en Estados Unidos por motivos laborales, acompañado de sus hijas, quienes están con él desde su llegada al país. Lejos de las controversias con su esposa Monserrat Seminario, el cómico se ha mostrado tranquilo y cumpliendo con sus presentaciones. No obstante, en declaraciones para el diario Trome, el humorista de 89 años reveló que la madre de sus últimas hijas lo sorprendió al enviarle un mensaje en el que expresa su arrepentimiento con motivo de las celebraciones por San Valentín, el pasado 14 de febrero.

“Te escribo para pedirte disculpas a ti por todo lo que está pasando, si he cometido un error quiero que me disculpes de corazón, si cometí un error tan grande por el dinero, discúlpame en verdad amor. Feliz día de San Valentín”, indica el mensaje que fue enviado a Pablo Villanueva a través de WhatsApp. Asimismo, aseguró que nada está dicho y que durante las próximas semanas tomará una decisión al respecto, principalmente por el bienestar de sus menores hijas.