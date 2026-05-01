La convivencia en el reality “La Granja VIP Perú” ha servido de escenario para que Samahara Lobatón lance declaraciones que sorprendan al mundo del espectáculo local. Recientemente, expuso detalles inéditos sobre la dinámica familiar entre su madre, Melissa Klug, y el exfutbolista Jefferson Farfán. La influencer reveló cómo una vivienda vinculada al popular ‘Foquita’ se habría convertido en escenario de eventos privados que generaron importantes ingresos. Sus declaraciones no solo llamaron la atención por el aspecto económico, sino también por las implicancias familiares que dejó entrever. Este testimonio, compartido en medio de una conversación con otros participantes, no tardó en generar reacciones y abrir debate en redes sociales y televisión. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ REVELÓ SAMAHARA LOBATÓN SOBRE MELISSA KLUG Y JEFFERSON FARFÁN?

Durante una conversación con Pablo Heredia y Shirley Arica dentro del reality, la influencer contó que, tras la separación de su madre y el exdelantero, la familia permaneció durante un tiempo en la casa que Jefferson Farfán dejó para sus dos hijos varones, la cual contaba con una discoteca en el sótano. En ese contexto, explicó que le sugirió a su progenitora aprovechar el espacio para organizar reuniones pagadas durante los fines de semana. Según su versión, la propuesta terminó convirtiéndose en un negocio lucrativo.

“Le digo: ‘mamá, tengo un plan, qué te parece si hacemos fiestas en las noches los viernes o sábados y cobramos entradas. Millonarias nos volvimos”, recordó, dando a entender que estas celebraciones representaron ingresos significativos en ese periodo.

¿QUÉ COMPARTIÓ SAMAHARA LOBATÓN SOBRE AQUELLAS FIESTAS?

La joven describió un ambiente desbordado por los excesos. De acuerdo con su testimonio, las reuniones estaban marcadas por el consumo elevado de alcohol, lo que derivaba en episodios de descontrol dentro de la vivienda.

“Tanto se emborrachaban nuestros amigos que rompían los espejos del baño, el water”, contó, evidenciando los daños que se producían durante estos encuentros.

En este diálogo de Samahara con Pablo Heredia y Shirley Arica, se supo que el argentino y la modelo también habrían frecuentado el lugar, conocido como “La caliente”.

¿CUÁL FUE LA REVELACIÓN MÁS POLÉMICA DE SAMAHARA LOBATÓN?

La revelación más controvertida de la influencer apuntó a la participación de su hermano menor, uno de los hijos de Melissa Klug y Jefferson Farfán, en el funcionamiento de la discoteca subterránea conocida como “La caliente”.

Samahara indicó que, a pesar de no contar con la mayoría de edad en aquel entonces, el hijo del exdelantero trabajaba activamente en el lugar. Según sus palabras, el adolescente “se dedicaba a preparar tragos” para los invitados de las fiestas. Este detalle abrió un debate sobre la exposición de menores en espacios asociados a consumo de alcohol y fiestas privadas.

¿QUÉ DESTINO LE DARÁ SAMAHARA LOBATÓN AL DINERO SI GANA EL REALITY ‘LA GRANJA VIP PERÚ’?

A pesar de las polémicas declaraciones sobre su pasado, Samahara mostró su faceta más sensible al hablar sobre el premio de S/100,000 que otorga la competencia. Durante una reciente gala de eliminación, donde comparte placa con Pamela López y Pati Lorena, la participante confesó entre lágrimas que su mayor motor son sus pequeños hijos, a quienes recientemente pudo abrazar tras semanas de encierro. Por lo tanto, al ser consultada sobre sus planes financieros, la joven fue tajante sobre su objetivo principal: “Me los voy a llevar al crucero de Disney, esa es mi promesa para ellos”, afirmó, buscando cumplir el sueño de sus niños con el botín del programa, según recoge el diario La República.

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