¡Se encendió la guerra! Janet Barboza se burla del rating de Magaly tras su regreso: “Pésimo en horario estelar” | Composición EC: @janetbarbozaa / @magalymedinav
La rivalidad entre Janet Barboza y Magaly Medina vuelve a ocupar titulares luego de que un comentario en tono sarcástico reavivara las tensiones entre ambas conductoras. La popular ‘Rulitos’ aprovechó su espacio en pantalla para lanzar una serie de dardos directos contra el desempeño comercial de su eterna rival, asegurando que el retorno de la periodista a su horario habitual no ha cumplido con las expectativas de sintonía esperadas por el canal.

