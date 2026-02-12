¡Se encendió la guerra! Janet Barboza se burla del rating de Magaly tras su regreso: “Pésimo en horario estelar”

La rivalidad entre Janet Barboza y Magaly Medina vuelve a ocupar titulares luego de que un comentario en tono sarcástico reavivara las tensiones entre ambas conductoras. La popular ‘Rulitos’ aprovechó su espacio en pantalla para lanzar una serie de dardos directos contra el desempeño comercial de su eterna rival, asegurando que el retorno de la periodista a su horario habitual no ha cumplido con las expectativas de sintonía esperadas por el canal.

Con un discurso cargado de sarcasmo, Barboza cuestionó la vigencia de su competidora, desatando una ola de reacciones en redes sociales y poniendo en duda al vigencia de Medina en el mundo del espectáculo.

¿QUÉ DIJO JANET BARBOZA SOBRE EL DESEMPEÑO DE MAGALY?

El comentario que encendió la controversia surgió durante una charla distendida en el progama ‘América Hoy’. En medio de risas, Barboza lanzó una frase que fue interpretada como una alusión directa al programa de su rival. “Hablando de títeres, regresó, pues, la Chily, ¿no? Pero pésimo en horario estelar. Ahora va a extrañar a Andrea. La botaste y te jorobaste”, manifestó entre risas, según recoge Infobae.

Estas palabras fueron recibidas como un ataque directo a la estrategia de programación de Magaly, sugiriendo que la salida o el distanciamiento de figuras como Andrea Llosa ha dejado al programa de espectáculos sin el soporte de audiencia necesario para liderar.

Para Barboza, la presentadora de ATV habría cometido un error estratégico fatal al prescindir de figuras clave, lo que ha provocado que su regreso a la pantalla sea recibido con indiferencia por gran parte del público, dejándola en una posición vulnerable que Janet no dudó en exponer públicamente.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA ANTES LA CRÍTICAS POR SU RATING?

El estreno de la temporada 2026 de ‘Magaly TV La Firme’ alcanzó 7 puntos de sintonía, cifra que generó cuestionamientos en redes sociales al no superar a las telenovelas de América Televisión, líderes en el mismo horario.

Ante las críticas, Magaly Medina respondió en vivo durante la emisión del martes 10 de febrero y defendió el desempeño de su programa. Con tono irónico, la conductora minimizó los comentarios adversos y cuestionó a quienes celebraron la cifra. “Gracias a todos los que siempre están pendientes de cuánto es nuestra cifra. Tienen menos de 4 puntos y todavía vienen a criticar”, expresó.

El programa se ubicó en el séptimo lugar del ranking diario en Lima + 6 ciudades, según los reportes difundidos tras su estreno. Sin embargo, Medina insistió en que la medición tradicional no refleja el impacto real de su espacio, pues, según afirmó, una parte importante de su audiencia consume el contenido vía digital.

En esa línea, destacó que su canal de YouTube registró 60 mil usuarios conectados en simultáneo durante la transmisión en vivo. “En vivo, en YouTube, sin bots pagados, sin tiktokers contratados y nada de ayuda, 60k conectados. Algo que ya quisieran muchos streamings, esto es orgánico”, señaló, descartando el uso de herramientas artificiales para inflar cifras.

La conductora también atribuyó parte de la diferencia frente a la competencia al “colchón” de audiencia que recibe cada programa antes de su emisión. “La televisión no es la de antes, y lamentablemente yo tengo muy mala suerte con los colchones. Elegí firmar por este canal”, comentó en referencia al espacio previo en su señal.