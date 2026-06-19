Una nueva controversia se ha generado entre Magaly Medina y Jefferson Farfán tras un tenso intercambio de mensajes públicos que volvió a encender su ya conocido enfrentamiento mediático. Todo se originó cuando el exfutbolista decidió dirigirse a la presentadora utilizando su segundo nombre en una publicación difundida en sus redes sociales. Este gesto no pasó desapercibido para la conductora, quien utilizó su espacio televisivo para explicar con firmeza por qué considera inaceptable esa forma de referirse a ella, además de lanzar una dura advertencia en vivo. El episodio ha generado gran expectativa entre el público, en medio de una disputa que arrastra varios episodios previos y que, por ahora, no muestra absolutamente ninguna señal de llegar a su fin definitivo.

¿QUÉ HABÍA DICHO FARFÁN QUE PROVOCÓ LA TAJANTE RESPUESTA DE LA CONDUCTORA?

Jefferson Farfán generó la reacción de Magaly Medina tras publicar un mensaje en sus historias de Instagram donde respondió a los cuestionamientos sobre la pensión destinada a la hija que tiene con Darinka Ramírez. En su explicación, el exfutbolista detalló que actualmente entrega 7 mil soles mediante una asignación anticipada ordenada por un juez, precisando además que anteriormente realizaba un pago mensual de 9 mil soles.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, dentro de ese mismo mensaje, se refirió a la conductora utilizando el nombre “Magaly Jesús”, lo que encendió la molestia de la periodista. Esta mención, sumada al contexto del enfrentamiento previo entre ambos, fue interpretada como una provocación directa que llevó a Medina a responder en vivo durante su programa.

Jefferson Farfán revela cuánto da de pensión a su última hija y Darinka Ramírez lo cuestiona. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial)

¿POR QUÉ LA PRESENTADORA VETÓ EL USO DE SU SEGUNDO NOMBRE?

La conductora explicó que su segundo nombre no es un simple dato personal, sino un vínculo emocional profundamente ligado a su padre fallecido, quien era la única persona que la llamaba de esa manera. Por ello, rechazó tajantemente que Jefferson Farfán lo utilice en medio de una discusión pública. “No me llames Magaly Jesús, porque así solo me solía llamar mi padre, que en paz descanse, al que tú no le llegas a los talones”, expresó en su programa, dejando en claro que considera ese uso como una falta de respeto.

Además, recordó la figura de su progenitor como un ejemplo de esfuerzo y sacrificio, señalando que él trabajó en varios oficios para sostener a su familia. En ese sentido, insistió en que ese nombre está reservado para una memoria íntima y no debe ser utilizado en el contexto de un conflicto mediático.

¿QUÉ ADVERTENCIA LANZÓ MAGALY MEDINA A JEFFERSON FARFÁN?

En el cierre de su intervención, Magaly Medina lanzó un mensaje directo a Jefferson Farfán, advirtiéndole que no vuelva a referirse a ella de esa manera. “La próxima vez que me llames Magaly Jesús, no lo hagas, porque eso se lo tolero a padres con mayúscula, no a quienes son cuestionados”, sentenció en vivo.

En esta línea, la conductora aprovechó para reiterar críticas hacia el exfutbolista, mencionando que ha sido cuestionado públicamente y haciendo referencia a situaciones familiares expuestas en medios, según recoge el diario La República.

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