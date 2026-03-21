Por Redacción EC

Diana Sánchez es una de las exchica realitys más querida en la televisión peruana, debido a que formó parte del desaparecido programa ‘Combate’. Su personalidad y carisma la han llevado a incursionar en la conducción de ‘Yo soy’, cargo que asumió tras su exitoso desempeño en otros formatos televisivos. A pesar de que durante un tiempo radicó en Estados Unidos, junto a su pareja Dan Guido, la bailarina regresó al país para afrontar nuevos proyectos. En ese contexto, a puertas de iniciar una nueva temporada del programa de canto en Latina Televisión, la comunicadora no fue ajena a la actual coyuntura de la farándula nacional, en la que se encuentra involucrado su amigo Mario Irivarren, así como Said Palao y Patricio Parodi en un yate de fiesta en Argentina. Frente a esta polémica situación, Sánchez cuestionó el comportamiento de los modelos peruanos que fueron captados en comprometedoras situaciones con mujeres que no eran sus parejas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.