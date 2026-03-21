Diana Sánchez es una de las exchica realitys más querida en la televisión peruana, debido a que formó parte del desaparecido programa ‘Combate’. Su personalidad y carisma la han llevado a incursionar en la conducción de ‘Yo soy’, cargo que asumió tras su exitoso desempeño en otros formatos televisivos. A pesar de que durante un tiempo radicó en Estados Unidos, junto a su pareja Dan Guido, la bailarina regresó al país para afrontar nuevos proyectos. En ese contexto, a puertas de iniciar una nueva temporada del programa de canto en Latina Televisión, la comunicadora no fue ajena a la actual coyuntura de la farándula nacional, en la que se encuentra involucrado su amigo Mario Irivarren, así como Said Palao y Patricio Parodi en un yate de fiesta en Argentina. Frente a esta polémica situación, Sánchez cuestionó el comportamiento de los modelos peruanos que fueron captados en comprometedoras situaciones con mujeres que no eran sus parejas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO DIANA SÁNCHEZ SOBRE EL AMPAY DE MARIO IRIVARREN Y SAID PALAO?

En una entrevista para La República, Diana Sánchez, quien se prepara una vez más para asumir la conducción de la nueva temporada de ‘Yo soy: grandes batallas’, se pronunció sobre la polémica situación que se encuentra Mario Irivarren y Said Palao, quienes fueron ampayados por las cámaras de Magaly Medina en un yate con modelos argentinas. Según la bailarina, el comportamiento que tuvieron los modelos no tiene justificación y que deberían asumir sus responsabilidades, por lo que no dudó en solidarizarse con Alejandra Baigorria y Onelia Molina. Asimismo, la también presentadora de televisión reflexionó que este tipo de problemas podría contribuir a entender por qué ocurren determinadas situaciones en las relaciones. Además, Sánchez consideró como un acto de inmadurez la conducta de Irivarren, por lo que no cree que haya sido un error, sino una decisión que le ha traído consecuencias.

“Espero que las cosas entre todas estas parejas se solucionen, es una pena. A veces uno elige mal, a veces uno se apresura, a veces uno no está listo. Pueden ser varios los factores. Y a veces no es la persona correcta. Los errores más que ser algo doloroso, debe ser un aprendizaje. Y eso es importante: aprender de la situaciones que nos hacen daño. Lo lamento mucho, él es una persona cercana a mí hace bastante tiempo. Más adelante se va a dar cuenta que (lo que hace) no lo va a llevar a ningún lado bonito. Espero que tanto los chicos como las chicas se den cuenta que estas cosas no deberían pasar. Le doy mi apoyo a todas las mujeres, más bien, porque creo que casi siempre las mujeres llevamos el peso de todo. Los hombres salen bien librados de toda situación y al final nosotras somos las tontas. Eso no es un error. Uno elige comportarse como se comporta. Esto es una decisión”, expresó.

MAGALY MEDINA REVELÓ EL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE SAID PALAO, PATRICIO PARODI Y MARIO IRIVARREN A COLOMBIA

En una edición de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina reveló el movimiento migratorio de Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta. Según la popular ‘Urraca’, el viaje que realizaron los personajes públicos ocurrió en marzo del año pasado, a pocas semanas de la boda de Alejandra Baigorria con el ‘Samurái’, donde asistieron muchos de sus amigos. Esto llevó a la periodista a calificar la escapada como un “viaje de solteros”; sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que el grupo no publicara absolutamente nada en sus redes sociales durante esos días de aventura.

“Ellos, los ‘Cuatro Fantásticos’, viajaron ya antes. El año pasado, por estas fechas, entre el 13 y 17 de marzo de 2025, ellos viajaron a Colombia. Tuvieron otro viaje de solteros, donde tampoco publicaron nada Patricio Parodi, Said Palao, Mario Irivarren y Francho Sierralta. Este fue un viajecito y ahora que los hemos visto como los ‘Cuatro Fantásticos’ se divierten, seguramente le dice: ‘Ay, vamos a un viaje de amigos a Colombia’. A Colombia todavía. Ahí se fueron el año pasado por estas fechas. O sea que ellos tienen unos días libres al año, que sus mujeres ya saben”, sostuvo Medina.