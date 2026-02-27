En las últimas semanas, María Pía Copello ha acaparado los principales portadas de los medios de espectáculos al estrenar uno de sus proyectos digitales más esperados: “Sin +Q Decir” a través de YouTube. A pesar de las diversas críticas y cuestionamientos que ha recibido por parte de los internautas en las redes sociales, la presentadora de televisión ha hecho caso omiso a las críticas y ha continuado al frente de sus proyectos. Sin embargo, quien no guardó silencio ante la incursión de la también empresaria en el mundo digital fue Rodrigo González, quien arremetió contra la amiga de Magaly Medina durante el estreno de su canal de streaming. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO RODRIGO GONZÁLEZ A MARÍA PÍA COPELLO TRAS EL ESTRENO DE SU CANAL EN YOUTUBE?

Tras el estreno del canal +QTV en YouTube, el presentador Rodrigo González dedicó unos minutos de su programa para cuestionar a María Pía Copello y el emprendimiento de su hija, en medio de la ola de críticas que recibe en redes sociales. Y es que, previamente, la popular creadora de contenidos advirtió que tomaría acciones legales si polemizan a su familia, rechazando los ataques hacia ‘Catitejas’. Frente a estas declaraciones, ‘Peluchín’ precisó que la conductora de televisión siempre estará expuesta a las críticas del público y argumentó que existe libertad de expresión para que cualquier persona pueda opinar.

“Se estaba victimizando. ‘Con mi familia, que no sé qué’. Si ella es la que manda a la hija al frente y es la que decide. No me vas a decir que una niña de 9 años va a hacer un emprendimiento. O sea, sí, todo lo que tú quieras, pero a ver, si tú la pones ahí y después, no pidas (críticas). La gente tiene derecho a opinar, a pensar y a ser suspicaz y a todo lo que sea. Si sabes lo que estás haciendo y estás tomando esa decisión como adulta, no mandes al frente a la niña para defenderte, ¿no?“, dijo en ‘Amor y fuego’.

¿QUIÉNES SON LA COMPETENCIA DIRECTA DEL PODCAST DE MARÍA PÍA COPELLO?

Tras el estreno de “Sin +Q Decir” en YouTube, el programa de streaming de María Pía Copello competirá directamente con otros podcasts que dominan el horario, como: