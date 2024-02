Paolo Guerrero llegará este martes a la ciudad de Trujillo con el objetivo de arreglar su situación con César Vallejo, club por el que firmó hace algunos días. Sin embargo, como se sabe, el delantero busca rescindir el contrato. En este contexto, el atacante ha manifestado su incomodidad con todo lo sucedido en los últimos días a través de diversos programas de televisión. En esta oportunidad, el exFlamengo decidió enviarle un contundente mensaje a Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, para expresarle su indignación.

¡Se indignó! Este fue el contundente mensaje que envió Paolo Guerrero a ‘Peluchín’: “No esperaba eso de ti”

El conductor de “Amor y Fuego” decidió leer el mensaje en vivo y en directo en dicho programa. El ‘Depredador’ le recriminó al comunicador y le señaló que los mensajes de extorsión que recibió su mamá “no son un juego”.

“No le hizo gracia de lo que opinamos y me escribió un poco indignado, me mandó un recorte de Trome y me dice que “ esos mensajes no son un juego, no puedo creer que tú estés apoyando que estos delincuentes se salgan con la suya, no esperaba eso de ti, no sé si estos mensajes son normales o así le manden mensajes a tu madre”, empezó diciendo ‘Peluchín’.

Asimismo, Gonzáles añadió: “Bueno, mi madre ha recibido mensajes amenazantes desde que tengo uso de razón porque mi papá trabajaba en una zona roja en nuestro país como lo es Tarapoto y él tuvo la valentía y osadía para muchos nunca abandonar. Incluso tuvo que escaparse en la propia camioneta de los secuestradores para llegar a Lima y tenerlo que ir a recogerlo del aeropuerto, sin zapatos, de esos temas tengo para contarte varias cosas Paolo, de las que he vivido con mi familia”.

¿Qué más le dijo ‘Peluchín’ a Paolo Guerrero?

Pese a lo sucedido, el comunicador decidió increparle a Paolo por no haber tomado sus precauciones antes de firmar su vínculo contractual con la entidad norteña. “Me imagino que esto te debe asustar, pero tampoco se puede por ser Paolo Guerrero aprovechar del arrastre popular para tú no haber evaluado algo y firmar un contrato y pretender que ese contrato se dé por anulado. No está bien, todos tenemos un contrato que hay que cumplirlo, como lo tengo con Willax, si las cosas cambian en el camino o si salen a la luz cosas más tangibles que no hemos evaluado, es algo que debiste evaluar tú previamente de estampar tu firma”.

¿Qué señala el último comunicado de César Vallejo?

“Con fecha 17 de febrero del 2024, Cesar Vallejo FC comunicó a nuestro jugador José Paolo Guerrero Gonzales la decisión de rechazar su pedido de exoneración del plazo legal para su renuncia, por lo que se mantiene la vigencia del contrato laboral. En virtud a ello se ha requerido su presencia en nuestra sede social el próximo martes 20 de febrero, procediendo a emitirse el billete de avión respectivo”, indica la primera parte del comunicado.

Asimismo, el mensaje emitido por la institución norteña continúa: “Hasta la fecha no hemos recibido respuesta o comunicación alguna por parte de nuestro futbolista ni de su abogado, por tanto esperamos contar con la presencia de Paolo Guerrero el día martes 20 de febrero en nuestra sede social ubicada en Trujillo”.

Qué más dijo Richard Acuña sobre la exigencias de Paolo Guerrero para jugar por César Vallejo

Hace unos días, Acuña aseguró que se tenía planificado el lugar en el que viviría Paolo y su familia. “También se alquiló una casa en Trujillo, y obviamente todos los colaterales que significaba la llegada de un jugador como Paolo, y obviamente la alerta que significaba para nosotros respecto al trabajo de seguridad. Sentimos que tenemos el pleno trabajo planificado para cumplir con las necesidades de cualquier deportista que quiera ser parte de la institución. Se habló hasta de los colegios que son parte de las necesidades que tiene como padre de familia”.

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.