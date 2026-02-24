Por Redacción EC

Durante estos días, la denominada ‘novela turca’, como lo hacen llamar sus seguidores en las redes sociales, continúa acaparando la atención de los medios de espectáculos y seguidores debido a que podrían retomar la relación Samahara Lobatón y Jonathan Horna, conocido popularmente como ‘Youna’. En esta oportunidad, ambos protagonizaron un tierno beso ante la mirada de cientos de internautas, quienes estallaron de emoción al ver la escena romántica. A pesar de las especulaciones sobre una posible reconciliación, la madre de la influencer, Melissa Klug, respaldó la decisión de su hija con el objetivo de priorizar su bienestar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.