Durante estos días, la denominada ‘novela turca’, como lo hacen llamar sus seguidores en las redes sociales, continúa acaparando la atención de los medios de espectáculos y seguidores debido a que podrían retomar la relación Samahara Lobatón y Jonathan Horna, conocido popularmente como ‘Youna’. En esta oportunidad, ambos protagonizaron un tierno beso ante la mirada de cientos de internautas, quienes estallaron de emoción al ver la escena romántica. A pesar de las especulaciones sobre una posible reconciliación, la madre de la influencer, Melissa Klug, respaldó la decisión de su hija con el objetivo de priorizar su bienestar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

SAMAHARA LOBATÓN Y YOUNA SE VUELVEN A BESAR EN UNA TRANSMISIÓN EN VIVO

El pasado 22 de febrero, durante una transmisión en vivo por TikTok, Samahara Lobatón protagonizó un tierno beso con Youna como parte de un reto propuesto por sus seguidores. Sin embargo, previo a este romántico momento, el joven barbero fue claro con la hija de Melissa Klug, precisando que solo debía ser un “pico”. Esta situación generó risas en la influencer, quien no dudó en acercarse a darle un beso. Tras ello, él se acercó para seguir con el juego, pero ella lo dejó en evidencia: “Aléjate, si estás con calentura, anda por allá. Esto es un jueguito nomás”.

No es la primera vez que ambos se dan un beso frente a sus seguidores, ya que un día antes ocurrió una situación similar, en la que evidenciaron la complicidad y la buena relación que mantienen actualmente. Asimismo, las peleas y cuestionamientos parecen haber quedado atrás, priorizando el bienestar de su pequeña hija. Por su parte, los internautas celebraron que, tanto Samahara como Youna, se encuentren en otra etapa más madura de su vida, especulando que en algún momento puedan retomar su relación. “Qué lindos se ven, bendiciones para su bebé”, “Qué bonito momento” y “Se nota que hay química”, escribieron algunos de los usuarios.

¿QUÉ DIJO MELISSA KLUG SOBRE UNA SUPUESTA RECONCILIACIÓN ENTRE SAMAHARA LOBATÓN Y YOUNA?

Durante estos días, Samahara Lobatón, su hija Xianna y Youna viven momentos agradables en Estados Unidos, donde han avivado los rumores sobre una posible reconciliación. Y no es para menos, pues, desde hace un buen tiempo, ambos se han mostrado muy cercanos en cada transmisión en vivo que realizaban por TikTok, generando que sus seguidores se mantengan al tanto de cualquier detalle. Frente a esta situación, en declaraciones para el Trome, Melissa Klug, madre de la joven influencer, fue consultada sobre si estaría de acuerdo con un posible acercamiento amoroso entre su hija y el barbero, quienes tienen una hija en común, a lo que respondió enfáticamente que prioriza la felicidad de Samahara.

De hecho, la empresaria aseguró que está de acuerdo con las interacciones que su hija realiza junto a Youna en las redes sociales, siempre que se mantenga alejada de su expareja y padre de sus dos últimos hijos, Bryan Torres. Pues, como se recuerda, hace algunas semanas se difundieron unas imágenes en las que el salsero agrede a la exchica reality, lo que originó que la ‘Blanca de Chucuito’ interponga una denuncia. Así, consideró que ambos mantenga una buena relación, principalmente por el bien de su primogénita. “Mira, la verdad, quiero que mi hija sea feliz y mientras ella esté bien mentalmente mis nietos estarán bien, también porque ellos la necesitan bien para que los pueda cuidar. Je, je, je… con tal de que Samahara esté alejada de ese ser despreciable (Bryan Torres), que haga su novela turca, rusa, brasileña, pero lejos de ese. Sí, es el papá de su hija y serán familia siempre”, dijo.