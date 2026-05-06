Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Se quiebra en vivo: Pamela Franco no aguanta las lágrimas tras escuchar a Christian Cueva: “Eres una mujer...” | Composición EC: América Televisión / Instagram
Se quiebra en vivo: Pamela Franco no aguanta las lágrimas tras escuchar a Christian Cueva: “Eres una mujer...” | Composición EC: América Televisión / Instagram
Por Redacción EC

Pamela Franco protagonizó un emotivo momento en su reciente participación en el programa ‘Sábado Súper Star’, donde abrió su corazón al hablar de los retos que enfrenta como madre de una niña con autismo. Sin embargo, entre lágrimas y revelaciones sobre la salud de su pequeña, la artista fue sorprendida por una inesperada aparición de su actual pareja, el futbolista Christian Cueva, quien no dudó en utilizar la pantalla gigante del programa para enviarle un mensaje, el cual terminó por conmoverla profundamente. Este episodio no solo mostró el respaldo sentimental del popular ‘Aladino’, sino que también generó todo tipo de comentarios en las redes sociales sobre las dificultades económicas y personales que la cantante enfrenta en la crianza compartida con su exvínculo sentimental, Christian Domínguez. A continuación, te contamos todos los detalles.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.