Pamela Franco protagonizó un emotivo momento en su reciente participación en el programa ‘Sábado Súper Star’, donde abrió su corazón al hablar de los retos que enfrenta como madre de una niña con autismo. Sin embargo, entre lágrimas y revelaciones sobre la salud de su pequeña, la artista fue sorprendida por una inesperada aparición de su actual pareja, el futbolista Christian Cueva, quien no dudó en utilizar la pantalla gigante del programa para enviarle un mensaje, el cual terminó por conmoverla profundamente. Este episodio no solo mostró el respaldo sentimental del popular ‘Aladino’, sino que también generó todo tipo de comentarios en las redes sociales sobre las dificultades económicas y personales que la cantante enfrenta en la crianza compartida con su exvínculo sentimental, Christian Domínguez. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ PALABRAS LE DEDICÓ CHRISTIAN CUEVA A PAMELA FRANCO?

El ambiente en el programa de Ernesto Pimentel se transformó por completo cuando la imagen del deportista Christian Cueva surgió en la pantalla para dedicarle unas palabras cargadas de emoción. “Mi amor, mi vida, mi todo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien”, inició su mensaje, sorprendiendo a la artista en pleno set. Luego, destacó su fortaleza como madre y el esfuerzo constante que realiza por su hija. “Me saco el sombrero por ti. Eres una mujer que lucha por todos, sobre todo por las personas que amas”, expresó.

Además, hizo referencia a la madre fallecida de Franco, señalando que su presencia espiritual la acompaña. “Recuerda que esa madre maravillosa que llevas en tu corazón es la que te cuida y te bendice”, añadió. Estas palabras fueron suficientes para que la cantante rompiera en llanto en vivo, según recoge La República.

@americatelevision ¡SIEMPRE PRESENTE! Christian Cueva sorprendió a su amada Pamela Franco con un emotivo mensaje a la distancia ✨. De lunes a viernes no te pierdas #AméricaEspectáculos Mira los programas completos y 100% GRATIS* -Solo Perú- en #tvGO] [Link en la BIO ↑] ♬ sonido original - América Televisión

¿QUÉ CONFESÓ PAMELA FRANCO SOBRE LA PRESIÓN DE CRIAR A SU HIJA?

Durante la entrevista con Ernesto Pimentel, la cumbiambera reveló el peso emocional que ha significado asumir la crianza de su hija María Cataleya prácticamente sola. En un momento de sinceridad, admitió que la presión fue tan grande que llegó a pensar en “no estar”. Sin embargo, dejó claro que su hija es su principal motor para seguir adelante. “No puedo (dejar de trabajar). Tengo una niña que depende de mí”, afirmó, resaltando la responsabilidad que carga día a día.

También compartió que cada pequeño avance de su hija representa una motivación para continuar. “Todos los días hay algo nuevo, chiquito, es una alegría que nos llena de mucha fuerza”, comentó, mostrando su resiliencia frente a las dificultades.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y SU ROL COMO PADRE?

Franco también abordó la relación tensa que mantiene con el padre de su hija, cuestionando su implicación en la crianza. Según explicó, ha tenido que asumir gastos importantes sin el respaldo necesario. “Cuando realmente se necesita, no hay”, manifestó, dejando entrever su malestar.

Asimismo, indicó que la pensión económica resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la menor. “Alguien que va y ve media hora no sabe esas cosas”, señaló, en referencia a la limitada participación del cantante en la vida cotidiana de su hija.

VÍDEO RECOMENDADO: