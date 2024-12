Jorge Luna, uno de los comediantes más populares del Perú, tiene un canal de YouTube junto a Ricardo Mendoza llamado ‘Hablando Huevadas’. Sin embargo, en los últimos días, el cómico se ha vuelto viral en las redes sociales debido a que el productor de HH confesó detalles desconocidos sobre Jorge y su peculiar pedido previo a subirse al escenario para hacer reír a miles de personas en un teatro. Esta revelación dejó a todos boquiabiertos, quienes no dudaron en sorprenderse por este inusual pedido. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO EL PRODUCTOR DE ‘HABLANDO HUEVADAS’ SOBRE LAS EXIGENCIAS DE JORGE LUNA?

En la última edición del podcast ‘Todo Good’, conducido por José Luis Rodríguez, alias ‘Pelao Good’, que se transmite por YouTube, estuvo como invitado el productor de ‘Hablando Huevadas’, Mario Cortéz, conocido como el ‘primer esclavo’, quien contó pormenores sobre el inicio de su carrera junto a su amigo de la infancia, Jorge Luna. Entre las declaraciones de Cortéz, confesó una singular exigencia que tiene el cómico antes de dirigirse al escenario.

El productor de 'Hablando Huevadas' reveló que Jorge Luna pide que haya un PlayStation con el juego FIFA 25 antes de subirse al escenario. Foto: Captura YouTube

Mario Cortéz dijo que Jorge pide, entre sus condiciones para presentarse al show, que haya un PlayStation con el juego FIFA 2025; caso contrario, no se presentaría y se retiraría. Esta revelación causó la risa de los presentes por el pedido, no tan común, pero fácil de hallar para la producción del programa. “Jorge tiene una exigencia muy particular: que siempre haya un PlayStation 5 en cualquier lugar al que vayamos y que esté listo con FIFA 2025. Si no está, simplemente no se presenta”, detalló el productor a dicho podcast.

¿QUÉ PREMIO GANÓ JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA POR ‘HABLANDO HUEVADAS’?

Ricardo Mendoza y Jorge Luna han sabido ganarse, fieles a su estilo, la popularidad y el cariño del público con cada presentación de su show de HH. Esto les ha permitido ser reconocidos internacionalmente, y esta vez no fue la excepción, ya que se llevaron el premio a Mejor Canal de Streaming por su programa de YouTube ‘Hablando Huevadas’, en la segunda edición de los premios Martín Fierro Latino, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radio de Argentina (APTRA).

Este importante evento se llevó a cabo en el lujoso hotel JW Marriott de Brickell, Miami, y contó con la presencia de muchos artistas de la región. Sin embargo, un suceso no pasó desapercibido, pues ni Jorge ni Richavo estuvieron presentes en la ceremonia de los premios, por lo que, en su lugar, se acercó Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, para recibir el galardón.

“Soy Cristian Zuárez, argentino, pero represento a un país que quiero muchísimo, que es el Perú. Esto va con ustedes ‘Hablando Huevadas’, con mucho cariño para todo el Perú, gracias”, dijo Zuárez en la premiación del Martín Fierro. Como se recuerda, el espacio digital de Ricardo Mendoza y Jorge Luna compitió en la categoría Mejor Canal de Streaming, junto a Molusco TV (Puerto Rico), Luzu TV (Argentina), Alofoke Media Group (República Dominicana) y Olga (Argentina).

¿CUÁNTO HABRÍA PAGADO ‘HABLANDO HUEVADAS’ PARA PRESENTARSE EN MADISON SQUARE GARDEN?

A pesar de haber logrado un lleno total en el Madison Square Garden, el proceso de alquilar este prestigioso lugar para “Hablando Huevadas” no fue sencillo. Según compartió Magaly Medina en su programa de espectáculos, Ricardo Mendoza y Jorge Luna habrían desembolsado una impresionante cifra para llevar a cabo su presentación en este icónico recinto. “Increíble, solamente alquilarlo cuesta un millón de dólares e hicieron sold out en solo dos horas”, reveló la popular ‘Urraca’, según recoge el diario La República.

La revelación de la suma de un millón de dólares destaca no solo la popularidad de ‘Hablando Huevadas’, sino también la creciente inversión en la comedia en el extranjero, lo que marca un hito significativo para el entretenimiento peruano en la escena global. Este éxito demuestra que los artistas peruanos están dispuestos a asumir riesgos para compartir su talento con audiencias más amplias.