Durante los últimos meses, Ana Siucho y Edison Flores han estado en el ojo de la tormenta debido a una supuesta ruptura amorosa tras varios años de relación. Esta noticia ha generado que los principales medios de espectáculos hablen de una posible crisis matrimonial, ya que la distancia física y la ausencia de apariciones públicas en pareja han alimentado las especulaciones. Precisamente, en las últimas horas, una fotografía en las redes sociales ha encendido las alarmas entre los seguidores, debido a que se le ve a la aún esposa del futbolista abrazada por la cintura de un misterioso hombre. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

ANA SIUCHO COMPARTE FOTOGRAFÍA CON MISTERIOSO HOMBRE EN REDES SOCIALES

En la última edición de “Magaly TV La Firme”, el programa presentó una fotografía que no pasó desapercibido por muchos, pues, Ana Siucho reposteó una publicación en sus historias de Instagram donde se le ve con un hombre identificado como Elías Brito, lo que ha generado que llame la atención de los seguidores. En la imagen, se puede apreciar que ambos están abrazados por la cintura en lo que parece ser una salida nocturna en un bar con amistades. Sin embargo, el mensaje que acompañó la foto dio pie a que aumentaran los rumores sobre una posible ruptura con Edison Flores.

“Personas extraordinarias que llegan a nuestras vidas sin previo aviso, creando lazos inquebrantables. Aún lo estamos descifrando”, publicó Brito, la cual fue compartida por Siucho con un emoji de corazón. Esto provocó que Magaly Medina se pronunciara sobre la situación sentimental de la aún esposa del deportista, asegurando que desde hace tiempo la pareja no se frecuentan, por lo que considera que está “soltera”. Incluso, la popular ‘Urraca’ cuestionó al ‘Orejas’ sobre lo poco que parece disfrutar estar con la madre de sus hijos, ya que ella reside en Miami y él en Lima.

Ana Siucho reposteó una publicación en sus historias de Instagram donde se le ve con un hombre identificado como Elías Brito. Foto: Captura

“¿Qué estarán descifrando? Ella puede descifrar cualquier cosa porque es una mujer prácticamente soltera. Ella vive en Estados Unidos mientras su esposo, el Orejas Flores vive acá, trabaja acá y que hayamos revisado sus salidas y entradas, no va a verla hace mucho tiempo. No están conviviendo juntos y eso hace que la especulación sea rápida porque no tienes que hacer muchas suposiciones para suponer que no están conviviendo. Donde no hay ganas, no hay amor. Donde no hay interés, no hay amor”, sostuvo la periodista.

Así, hasta el momento, ni Ana ni Elías han decidido pronunciarse al respecto para aclarar esta situación. Sin embargo, en redes sociales muchos se preguntan quién es el misterioso hombre con quien aparece con la influencer en una instantánea. Según Infobae, es un empresario de origen venezolano con años de experiencia en el ámbito corporativo y de liderazgo, desempeñándose en diversas empresas. A través de sus redes sociales suele compartir con sus seguidores una serie de reflexiones sobre transformación organizacional, liderazgo consciente y coaching ejecutivo.