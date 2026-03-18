El mundo del espectáculo nacional se encuentra remecido tras la difusión de nuevas imágenes que sugieren una reconciliación entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla. Este inesperado acercamiento, que habría incluido un viaje al extranjero, dejó en una posición vulnerable a María Pía Vallejos, la médico veterinaria que apenas semanas atrás decía estar muy enamorada del deportista y salía con él formalmente. Muchos se preguntan cómo se siente ella ahora que el esposo de la ex Miss Mundo parece haber vuelto a su hogar. Ante el revuelo generado por este aparente cambio de planes sentimentales, la joven decidió salir al frente para aclarar su situación actual. En un intercambio de mensajes con la prensa que deja entrever su incomodidad por la exposición mediática, la profesional de la salud animal marcó una distancia definitiva de los escándalos televisivos. A pesar de la insistencia de los reporteros por conocer si se siente defraudada tras las muestras de afecto entre Salcedo y Mantilla, su postura fue tajante. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO RESPONDIÓ MARÍA PÍA VALLEJOS ANTE LA POSIBILIDAD DE HABER SIDO ENGAÑADA?

Frente a las interrogantes planteadas por una reportera del espacio digital ‘Q’Bochinche’ sobre si se percibía como una víctima de burlas o manipulación tras el reencuentro de la mediática pareja, la veterinaria optó por una defensa basada en su integridad personal.

Vallejos evitó alimentar la controversia y se limitó a señalar que posee una tranquilidad interna que no depende de las acciones ajenas. Según sus propias palabras, no requiere dar explicaciones públicas para validar su comportamiento en esta historia: “Sé la calidad de persona que soy y conozco mi verdad, con eso es suficiente. Pero prefiero manejarlo en privado”, sentenció mediante un chat.

¿QUÉ DIJO LA VETERINARIA SOBRE LA EXPOSICIÓN MEDIÁTICA?

El repentino salto a las portadas de espectáculos parece haber saturado la paciencia de María Pía, quien enfatizó que su carrera profesional no tiene vínculo alguno con la farándula.

Según comentó, la presión de los medios y los ataques en plataformas digitales le resultan sumamente difíciles de manejar, ya que no es un personaje público por elección. Vallejos subrayó que el acoso de la prensa ha sido muy fuerte en los últimos días y que teme por su reputación laboral.

“Mi rubro laboral es completamente distinto y lo tengo que cuidar. Habrás notado que la prensa y redes sociales están siendo muy invasivas conmigo y no estoy acostumbrada a tal exposición, comentarios, opiniones, señalamientos y juicios”, comentó, según recoge el diario La República.

¿QUÉ DECÍA LA VETERINARIA SOBRE SU RELACIÓN CON SALCEDO HACE SOLO UNAS SEMANAS?

En febrero del presente año, María Pía se mostraba muy ilusionada en las entrevistas. En aquel momento, ella no ocultaba su felicidad y creía firmemente que el interés de Gustavo Salcedo hacia ella era sincero y honesto. Incluso, restaba importancia al pasado del deportista con su esposa, enfocándose solo en el presente que compartían.

En esa ocasión, ella confesó abiertamente sus sentimientos: “Sí (estoy enamorada), y él también yo creo, ¿no? Si es que lo han visto… Si es que dos personas están interesadas, es normal que los vean juntos”. Además, no escatimó en halagos para el esposo de Maju Mantilla, describiéndolo como “un caballero, un chico A1, guapísimo, deportista”, asegurando que todo marchaba de maravilla entre ambos.

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