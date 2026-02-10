“¡Se viene batalla legal! Darinka Ramírez demandará a Jefferson Farfán por incremento de pensión para su hija: “Me puso como...”

Una vez más, Jefferson Farfán y Darinka Ramírez se encuentran en el ojo público de las principales portadas de los medios de espectáculos y seguidores, luego de entrar en un tema legal que involucra a su menor hija. En esta oportunidad, la influencer anunció en señal abierta que comenzará con una demanda por aumento de pensión de alimentos contra el exfutbolista nacional, asegurando que ella está cubriendo todos los gastos de su niña que implica el inicio del año escolar 2026. Frente a esta situación, la expareja de la ‘Foquita’ dio a conocer los motivos que la llevó a tomar esta decisión, que se suma a una nueva polémica en la vida de ambos personajes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ DARINKA RAMÍREZ DEMANDARÁ A JEFFERSON FARFÁN?

En dialogo para ‘Arriba mi gente’, Darinka Ramírez reveló que el padre de su menor hija, Jefferson Farfán, no está cumpliendo económicamente con las responsabilidades que implica, sobre todo ante el inicio de un nuevo año escolar. Según la influencer, tuvo que asumir todos los gastos de los útiles escolares y matrícula, debido a que el también empresario no se hizo presente con sus obligaciones y aparentemente no mostró interés. De hecho, Darinka contó, visiblemente preocupada, que el deportista la consignó como única responsable económica mediante un permiso notarial. De esta manera, tomó la decisión de iniciar una demanda al exseleccionado por aumento de pensión de alimentos.

♬ sonido original - ArribaMiGente @arribamigenteoficial Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, decidió demandar al exfutbolista por aumento de pensión de alimentos, argumentando que los gastos de la menor se han incrementado con el inicio de la etapa escolar. #ArribaMiGente

Asimismo, la madre de la última hija de Farfán relató que el ‘10 de la calle’ suele frecuentar muy poco a su niña, lo cual lo consideró como un padre ausente. “Si no eres buen papá, no eres nada. Si yo no soy una persona millonaria, no tengo los mismos ingresos que él, puedo darle una buena vida, ¿por qué él no puede? Mi hija merece ser prioridad. No me dio alternativas de colegios porque él bien sabe que una niña comienza a los 3 años su etapa escolar. No me ha hablado ni siquiera para abonar algo o comprarle sus cosas necesarias que cada niño tiene que llevar. Prácticamente me deja en la deriva porque son varios pagos que se hacen. La ve cuando se acuerda prácticamente, cada dos o tres semanas, cada mes o dos meses”, contó Ramírez.

JEFFERSON FARFÁN APOYA A XIOMY KANASHIRO A OFRECER ROPA EN TIKTOK

El pasado 28 de enero, Xiomy Kanashiro inició la venta de prendas de su emprendimiento, llamado “Kanomy Store”, a través de sus redes sociales. Sin embargo, varios no esperaron que durante una transmisión en vivo en TikTok aparezca Jefferson Farfán mostrando y ofreciendo la variedad de prendas para mujeres. Con su característica picardía, el exfutbolista enseñaba cada detalle de las faldas con short junto a su novia, como una prueba de amor verdadero. De hecho, se mostró sorprendido por el número de personas conectadas al directo, que superó los más de 13 mil.

“Esta faldita viene con shortcito es talla S... hay S y M en ambos”, dijo el también empresario en la transmisión. Por su parte, los seguidores no dudaron en comentar la emisión en vivo del emprendimiento de Xiomy, resaltando el apoyo que se muestran mutuamente. “Es raro ver a un multimillonario haciendo eso: de viajar por el mundo a vender ropa de Gamarra”, “Confirmo, está enamorado”, “Qué lindos, qué ternura”, “El 10 de las ventas”, “Esto habla muy bien de ella: su independencia económica y sus ganas de salir adelante” y “Se le ve recontra enamorado, apoyando en todo para que prospere”, escribieron.