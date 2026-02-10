Por Redacción EC

Una vez más, Jefferson Farfán y Darinka Ramírez se encuentran en el ojo público de las principales portadas de los medios de espectáculos y seguidores, luego de entrar en un tema legal que involucra a su menor hija. En esta oportunidad, la influencer anunció en señal abierta que comenzará con una demanda por aumento de pensión de alimentos contra el exfutbolista nacional, asegurando que ella está cubriendo todos los gastos de su niña que implica el inicio del año escolar 2026. Frente a esta situación, la expareja de la ‘Foquita’ dio a conocer los motivos que la llevó a tomar esta decisión, que se suma a una nueva polémica en la vida de ambos personajes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

“¡Se viene batalla legal! Darinka Ramírez demandará a Jefferson Farfán por incremento de pensión para su hija: “Me puso como...”
Farándula

“¡Se viene batalla legal! Darinka Ramírez demandará a Jefferson Farfán por incremento de pensión para su hija: “Me puso como...”

Gianluca Lapadula es captado con misteriosa mujer, que no es su esposa, según Magaly TV La Firme
Farándula

Gianluca Lapadula es captado con misteriosa mujer, que no es su esposa, según Magaly TV La Firme

Sigue Magaly TV La Firme EN VIVO hoy, LUNES 9 de febrero
Farándula

Sigue Magaly TV La Firme EN VIVO hoy, LUNES 9 de febrero

Bad Bunny: qué significó el número 64 y el traje blanco que usó en el Super Bowl 2026
Farándula

Bad Bunny: qué significó el número 64 y el traje blanco que usó en el Super Bowl 2026